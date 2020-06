Reddit this

Steve Priest: Der "The Sweet"-Bassist ist tot

Steve Priest war ein Gründungsmitglied der Rock-Band "The Sweet" und liebte die Bühne. Nun ist der Musiker tot.

Große Trauer um Steve Priest! Der Bassist der britischen Rock-Band „The Sweet“ ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das verkündete die Band auf ihrer offiziellen -Seite.

Mary Pat Gleason: Der "Sex and the City"-Star ist tot

Trauriger Abschied

„Ich bin am Boden zerstört. Steve ist von uns gegangen. Seine Frau und ich hielten Kontakt, und obwohl sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, hätte ich nie mit diesem Moment gerechnet, niemals!", schreibt Andy Scott in dem Facebook-Post. „Von dem Moment an, als wir im 1970 zu unserer musikalischen Odyssee aufbrachen, öffnete sich die Welt und die Achterbahnfahrt begann.“

Genaue Informationen zu dem Tod des Musikers sind bisher nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau Maureen und seine Töchter Margaret, Lisa und Danielle.

Von diesen mussten wir uns 2019 verabschieden: