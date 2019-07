Stevie Wonder: Schock! Er braucht eine neue Niere!

Fans aus aller Welt sind in großer Sorge um Stevie Wonder. Bei einem Konzert in London verriet der 69-Jährige, dass er sich bald einer Nierentransplantation unterziehen wird. „Ich werde drei Shows spielen und dann eine Pause machen“, so Stevie. "Ich bin hergekommen, um euch meine Liebe zu geben und mich bei euch für eure zu bedanken!"

Cameron Boyce: Der Disney-Star ist tot!

Er hat bereits einen Organspender gefunden

Der blinde Sänger berichtete außerdem, bereits einen Organspender gefunden zu haben. Im September solle er dann endlich seine neue Niere bekommen.

Eine Quelle berichtete der „Detroit Free Press“, dass Stevie in letzter Zeit mit „ernsten, aber überschaubaren“ gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Durch die Ankündigung wolle der Musiker eventuellen Gerüchten vorbeugen. "Ich will nicht, dass ihr irgendwelche Gerüchte hört. Ich habe euch erzählt, was Sache ist", stellte er klar. „Es geht mir gut!“