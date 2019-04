Schock für Streaming-Fans: Netflix wird teurer!

Reddit this

Fernsehen gucken? Sowas von out! Streamingdienste wie Netflix sind in der heutigen Zeit unverzichtbar geworden. Es gibt wohl kaum noch jemanden, der nicht bei Netflix und Co. angemeldet ist. Doch jetzt der Schock: Der amerikanische Stremaingdienst wird jetzt teurer!

Netflix wird teurer

Wie "Bild" berichtet, steigen die Preise bei Netflix an. Die mittlere Abo-Variante, mit HD-Auflösung und der Nutzung eines weiteren Geräts, streigt von 10,99 Euro auf 11,99 Euro an. Die teuerste Variante wird sogar um zwei Euro teurer - steigt von 13,99 Euro auf 15,99 Euro an. Nur die günstigste Preisklasse bleibt stabil bei 7,99 Euro.

Netflix-Fans sind sauer

Bei Twitter regen sich einige Fans über die Erhöhung auf. "Würde @NetflixDE nicht jede Menge unnützer Eigenproduktionen herstellen, die sowieso niemand alle schauen kann, müsste die Abogebühr nicht angehoben werden", schreibt ein Nutzer wütend. Ein anderer meint: "Seit wann kostet Netflix 16€ für UHD? Wollte gerade buchen aber habs doch lieber gelassen!"

Viele nehmen es jedoch mit Humor: "#Netflix wird 2€ teurer. Da ist mir glatt der Kaviar vom Hummer-Baguette gefallen."

Ob das Konsequenzen für den Streamingdienst hat und zahlreiche Leute ihr Abo wirklich kündigen bleibt aber abzuwarten....