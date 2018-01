Strenger Vater: Pietro Lombardi greift bei Alessio hart durch

In den sozialen Netzwerken wird Pietro Lombardi immer wieder dafür bewundert, wie toll er mit seinem 2-jährigen Sohn umgeht. Dennoch betitelt sich der Sänger selbst als strengen Vater, dem Regeln wichtig sind.

„Ja, ich bin tatsächlich streng“, gesteht der 25-Jährige im Gespräch mit „Bild am Sonntag“. „Trotzdem fällt es mir schwer, konsequent zu sein. Aber ich versuche, das wirklich durchzuziehen.“ Besonders ein Vorfall ist dem jungen Vater im Gedächtnis geblieben. „Einmal im Monat gehe ich mit Alessio einkaufen, dann darf er sich ein Spielzeug aussuchen. Bei einem unserer letzten Besuche ist ihm an der Kasse aufgefallen, dass er es doch nicht will, obwohl ich ihn vorher fünfmal gefragt habe, ob es wirklich dieses Spielzeug sein soll. Er wollte es zurückbringen und etwas anderes haben. Aber da habe ich mich nicht drauf eingelassen. Da war das Geweine natürlich groß. Er hat sich auf den Boden geschmissen und rumgewälzt. Ich habe ihn liegen lassen und bin gegangen. Dann kam er schnell hinterhergerannt. Aber ein Spielzeug hat er dann nicht bekommen. Da bin ich sehr konsequent und greife durch“, erzählt Pietro.

Allerdings weiß der DSDS-Star auch, warum sein Sohnemann manchmal schwierig sein kann. „Alessio ist ein kleiner Sturkopf, das hat er von mir. Ich war als Junge genauso“, verrät er.