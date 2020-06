Stromberg als Politiker: Welches Minister-Amt könnte er machen?

Letztere kennt mal allerdings nur aus dem Kinofilm. Vor der Filmpremiere der Herzen hatte InTouch Online noch die Gelegenheit Herrn Stromberg die Frage aller Fragen zu stellen.

Die Standardfragen zur Fortsetzung, Crowdfounding und Co. haben wir uns mal geschenkt, denn wir wollten wissen, für welches Ministeramt Bernd Stromberg am geeignetsten wären, falls ihn sein Karriere-Weg mal in die Politik verschlägt.

"Ich glaube da müsste noch ein Ressort gefunden werden für den Stromberg".

Zwischenfrage InTouch:Nicht Verteidigungsminister?

"Nein, irgendwas mit Frauen..."

Na das schreit doch nach einem neuen Minister-Posten und vielleicht sogar nach einem neuen Film? Bernd Stromberg - Der Frauen-Minister! Diesen Film würden wir uns auf jeden Fall ansehen...