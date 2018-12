"Strum der Liebe" Florian Frowein: Todes-Drama!

Armer Florian Frowein! Wie der Schauspieler nun in einem emotionalen Statement verrät, durchlebt er momentan eine schwere Zeit. Der Grund: Florian muss den Tod eines geliebten Menschen verkraften.

Sturm der Liebe-Florian Stadler: Jubel-News für seine Fans!

Florian Frowein trauert

Wie Florian nun seinen Fans via " " verkündet, verstarb sein Großvater am vergangen Sonntag im Alter von 90 Jahren. Florian kommentiert zu seinem Post: "Gute Reise mein und unser aller bester Opa! Du warst in meinem Leben der wichtigste Mensch! Du hast in 90 Jahren unglaubliches geleistet und nur das Beste verdient. (...)." Was für traurige Worte, die von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Florians Fans stehen ihm bei

Das Florians Fans absolut hinter ihrem Idol stehen, wird vor allem anhand der Kommentare unter dem Post deutlich. So schreiben sie: "Welch schöne und ergreifende Worte! Mein herzliches Beileid" sowie "Mein Beileid lieber Florian für dich und deine Familie". Mehr Fan-Support geht wohl kaum. Ist zu hoffen, dass diese liebevollen Zeilen Florian etwas aufheitern können.