Stuart Whitman: Der Hollywood-Star ist tot

Große Trauer um Stuart Whitman! Der -Star ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigt die traurige Nachricht gegenüber „TMZ“.

Abschied von einer Film-Ikone

Whitman gehörte in den 60er, 70er und 80er Jahren zu einem der größten Film- in Hollywood. Er wurde nicht nur für den Oscar nominiert, sondern erhielt für seine Leistungen sogar einen der begehrten Sterne auf dem „Walk of Fame“.

Wie „TMZ“ berichtet, starb der Schauspieler am Montag im Kreise seiner Familie. Vor seinem Tod wurde bei ihm Hautkrebs diagnostiziert. Er hinterlässt seine Ehefrau Julia und seine Kinder Tony, Linda, Justin, Michael und Scott.

