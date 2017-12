Hamburg: Studentin (26) in Küche erstochen!

Grausames Mord-Drama in Hamburg: Eine Studentin wurde in der Küche brutal ermordet, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die junge Frau hat in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof gearbeitet. Nach ihrer Schicht ist sie am Sonntag nach Hause gefahren, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Später kamen ihre Eltern nach Hause – dort fanden sie die 26-Jährige blutüberströmt auf dem Boden.

Die „Bild“ schreibt, dass es zuvor einen Kampf gegeben haben soll. Die Fensterscheiben waren eingeschlagen. Hintergründe der Tat oder das Motiv sind noch völlig unklar. Die Polizei und die Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen.