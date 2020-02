Stuntman "Mad Mike" stürzt vor laufender Kamera in den Tod!

Stuntman "Mad Mike", der mit gebürtigen Namen Mike Hughes hieß, kam am vergangen Samstag bei einem Unfall auf tragische Art und Weise ums Leben.

"Mad Mike" stürzte mit Rakete in den Tod

Am vergangen Samstag ereigneten sich schreckliche Szenen. In der Nähe von Barstow in Kalifornien kam der 64-Jährige Stuntman Mike Hughes ums Leben, weil er mit einer selbstgebauten Rakete rund 1500 Meter in die Höhe geschossen werden wollte. So berichtetet es unter anderem die "Los Angeles Times" unter Berufung auf Hughes' Sprecher. Wie es heißt, soll sich aus bisher unbekanntem Grund der Fallschirm des Stuntmans nicht geöffnet haben. Das Fluggerät zerschellte nur wenige hundert Meter entfernt von der Startrampe am Boden.

Für Mike kam jede Hilfe zu spät

Discovery bestätigte den Tod des Stuntmans und erklärte in einem Statement: "Es war immer sein Traum, diesen Start zu machen, und Science Channel war da, um seine Reise aufzuzeichnen." Schon bei früheren Tests hatte sich der Stuntman immer wieder teils schwere Verletzungen zugezogen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Mike stattfinden wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sein Management dazu jedenfalls noch kein Statement ab.

