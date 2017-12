4. Dezember 2017

Sturm der Liebe: Boris und Tina outen sich als Paar

Jessica will Viktor näher kommen, der merkt davon aber rein gar nichts und hilft ihr weiterhin. Doch Jessica will am Fürstenhof bleiben und simuliert deswegen Schmerzen vor. Kommt sie damit durch?

Boris und Tina outen sich als Paar. Eine große Überraschung für Christoph! Er sucht das Gespräch mit Alicia, doch die freut sich für die beiden.

Melli kommt aus Tokio zurück und ist total begeistert. Um ihr eine Freude zu machen, will André für sie japanisch kochen. Aber das ist gar nicht so einfach....

Am Fürstenhof wird heftig über den Mord spekuliert. Besonders für Natascha keine leichte Angelegenheit...

1. Dezember 2017

Sturm der Liebe: Findet Christoph raus, dass sein Sohn schwul ist?

Viktor bekommt von Boris ein großzügiges Darlehn. Christoph kritisiert Viktor zwar dafür, ist aber stolz auf Boris. Die beiden Männer unternehmen sogar einen Ausflug und kommen sich dabei als Vater und Sohn näher. Doch dadurch wächst auch die Angst bei Boris, ihm die Wahrheit zu sagen...

Viktor hat nicht vor Jessicas hohe Restaurantrechnung zu bezahlen. Umso überraschter ist er, als sie plötzlich vor seiner Tür steht, um mit ihm zu kochen. Dabei können sie endlich privat sprechen.

Alfons hilft Romy und lädt sie zum Essen ein. Ihr vertraut er sogar an, wie nervös er vor seinem ersten Arbeitstag ist.

30. November 2017

Sturm der Liebe: Jessica stellt Viktor zur Rede!

Alicia könnte nicht glücklicher darüber sein, endlich wieder auf Taifun reiten zu können! Sie ist Viktor total dankbar. Jessica entgeht nicht, wie Viktor Alicia anschaut. Sie stellt ihn zur Rede, ob er Gefühle für sie hat. Schafft er es sie, vom Gegenteil zu überzeugen?

Nils und Tina bekommen die Gelegenheit für einen romantischen Abend. Doch dann wird Tina plötzlich in die Küche gerufen. Die Pläne falle ins Wasser und Nils muss auch noch Babysitter spielen! Und dann taucht sie auch noch in Begleitung auf....

29. November 2017

Sturm der Liebe: Jessica verguckt sich in Viktor!

Natascha ist von dem Geständnis von Michael schockiert! Doch der bittet sie, sein Geheimnis zu wahren! Kann sie schweigen?

Jessica findet Gefallen an Viktor. Doch der kann Alicia offenbar nicht vergessen. Als er ihr glücklich beim reiten zuschaut, wird er allerdings beobachtet! Hat das Folgen?

Romy möchte gerne am Fürstenhof arbeiten, doch da sie keine Aubildung hat, ist das schwierig. Nach einem blöden Unfall verdonnert André sie aber zum Spüldienst. Kann sie ihn da überzeugen?

28. November 2017

Sturm der Liebe: Boris ist schwul!

Es war das große Rätsel bei "Sturm der Liebe"! In einem Vorschau-Video vor einigen Wochen konnte man sehen, dass es in der Serie heiß hergehen wird. Zwei Männer kommen sich in dem Clip näher. Doch um wen handelt es sich dabei?

Jetzt ist es raus! Boris outet sich als schwul! Boris outet sich gegenüber seine besten Freundin Tina: Er steht auf Männer! Lange Zeit hat er es für sich behalten - und zwar nicht ohne Grund! Sein Vater Christoph hat ein großes Problem mit der Homosexualität seines Sohnes! Das sorgt sicher noch für viel Zündstoff...

27. November 2017

Sturm der Liebe: Natascha gerät ins Visier des Kommissars!

Kommissar Meyser ist immer noch auf der Suche nach dem Mörder von Beatrice. Er vernimmt Fabien, doch der lügt dem Kommissar ins Gesicht. Meyser ahnt, dass Fabien ihm nicht die Wahrheit sagt. Und plötzlich gerät Natascha ins ein Visier!

Jessica kann während der Hippotherapie am Fürstenhof bleiben. Sie nutzt das Angebot in vollen Zügen aus. Doch geht sie zu weit?

Tina ist von dem Geständnis von Boris total überrascht. Doch die beiden sprechen sich aus und Tina erklärt, dass sie ihn nicht verraten wird.

Alfons will zurück an den Fürstenhof, doch Christoph ist dagegen. Kann er ihn noch umstimmen?

24. November 2017

Sturm der Liebe: Alfons belastet die Verhaftung von Charlotte extrem!

Boris erwidert den Kuss von Tina nicht, die ist deswegen total verwirrt und flüchtet. Und es kommt noch schlimmer: Sie soll zu der Herbstgala am Fürstenhof mit ihm in Begleitung kommen. Doch die beiden sprechen sich aus und Boris lädt sie tatsächlich ein. Das bricht vor allem Nils das Herz...

Alicia und Viktor wollen Jessica eine Hippotherapie anbieten - die nimmt sie an. Auch die Beziehung zwischen Alicia und Viktor hat sich mittlerweile normalisiert.

Werner ist schockiert über die Verhaftung von Charlotte. Zwar geht es ihm nach dem Absetzen der Medikamente besser, doch er ist wegen der Situation zeimlich angeschlagen...

23. November 2017

Sturm der Liebe: Wer ist der Mörder von Beatrice?

Zur Trauerfeier von Beatrice kommen nur wenige Gäste. Darunter ist auch Kommissar Meyser. Der erhofft bei der Feier weitere Hinweise zum Mord zu bekommen. Mit Nataschas Hilfe glaubt er auch tatsächlich weiterzukommen. Doch ist er auf der richtigen Spur?

Nils hat schlimmen Liebeskummer wegen Tina und offenbart diesen André. Doch Tina schwärmt längst von einem anderen Mann...

Alicia will Viktor helfen sein schlechtes Gewissen wegen dem Überfall vor vielen Jahren loszuwerden. Sie ruft die Frau an, damit sich Viktor entschuldigen kann. Doch der Plan ist schwieriger als gedacht...

22. November 2017

Sturm der Liebe: Beatrice wird ermordet

Ein Mord am Fürstenhof! Bei "Sturm der Liebe" wird es richtig dramatisch. Beatrice Stahl (Isabella Hübner) wird grausam ermordet! Doch wer ist für ihren Tod verantwortlich?

21. November 2017

Sturm der Liebe: Beatrice gesteht den Mordversuch an Charlotte!

Beatrice will noch mehr Geld von Werner für ihre Anteile. Er und Charlotte werden deswegen skeptisch und ahnen, dass sie einen Deal mit Christoph hat. Als Charlotte ihre Schwester drauf anspricht, eskaliert die Situation. Im Eifer des Gefechts macht Beatrice plötzlich ein Geständis: Sie hat versuchte Charlotte zu töten.

Alfons denkt tatsächlich darüber nach, in ein Pflegeheim zu gehen. Doch Hildegard ist strickt dagegen!

20. November 2017

Sturm der Liebe: Gelingt Beatrice die Flucht?

Viltor küsst Alicia! Doch die ist ganz überfordert, ihr Herz gehört Christoph und das macht sie Viktor auch klar. Und auch Boris kann die Akzion von seinem Bruder nicht verstehen. Die beiden geraten in einen bösen Streit.

Beatrice bereitet ihre Flucht vor. Christoph soll ihr falsche Papiere besorgen und Alicia die Fußfessel entsorgen. Doch das ist gar nicht so einfach...

Alfons versucht sich von seiner Demenz nicht unterkriegen zu lassen.

Boris zieht bei Tina ein um auf sie aufzupassen. Die hat nämlich immer noch Angst, dass Beatrice Tom nochmal entführen will.

15. November 2017

Sturm der Liebe: Bekommt Ella kalte Füße vor der Hochzeit?

Ella ist vollkommen verwirrt. Nach ihrem Traum beginnt sie plötzlich an der Hochzeit zu zweifeln. Bekommt sie noch kalte Füße?

Um Alfons wird es immer schlimmer! Nachdem er HIldegard nicht erkannt hat, flüchtet er vor der Situation. Er ist völlig niedergeschlagen, denn sein Zustand wird immer schlechter. Er will jetzt noch einmal seine Enkel und Kinder sehen, bevor er auch die nicht mehr wiedererkennt.

Viktor erfährt, dass das Verfahren gegen ihn eröffnet werden soll. Natürlich stürzt sich sofort die Presse darauf. Und das bringt Werner auf eine Idee... Plötzlich wird auch über die Erpressung von Christoph berichtet. Der ist stinksauer auf seinen Sohn. Fälschlicherweise...

13. November 2017

Sturm der Liebe: Rebecca soll Ellas Hochzeit planen!

Ob das eine gute Idee ist? Ella will, dass Rebecca ihre Hochzeit organisiert! William bekommt währenddessen win tolles Jobangebot. Wird er es annehmen?

Alfons verbringt seinen ersten freien Tag ganz alleine. Er putzt die Küche und wirft dabei eine Flasche weg, die sehr bedeutend für ihn und Hildegard ist. Die ist darüber total erschüttert!

Tina ist überglücklich Tom endlich bei sich zu haben. Doch die Angst vor Beatrice sitzt immer noch tief!

8. November 2017

Sturm der Liebe: Nils und Michael übergeben Beatrice das Baby!

Nils und Michael bereiten alles für die Übergabe an Beatrice vor. Tina will die Polizei verständigen, doch Nils hält sie davon ab. Ein Verhalten, dass sie stutzig macht. Boris hilft ihr, herauszufinden, was los ist. Und die beiden schaffen es ans Ziel: Sie platzen mitten in die Übergabe hinein. Als William sich meldet nd erklärt, dass er Fabien gefunden hat, riskiert Beatrice aber alles!

Alfons hofft weiter auf Besserung, doch vergebenlich. Er nennt nicht nur Hildegard versehentlich Melli. Es kommt auch noch zum großen Drama: Er vergisst den Salat von Astrid ohne Nüsse zu bestellen! Doch zum Glück schaffen es Christoph und Alicia einen schweren Allergie-Schock zu verhindern!

7. November 2017

Sturm der Liebe: Wird Fabien ermordet?

Muss Fabien wirklich sterben? Beatrice lässt ihn gefesselt in der Hütte und droht Nils und Michael ihn umzubringen, wenn sie ihr nicht das Baby und Fluchtgeld bis morgen geben! Die beiden wollen auf keinen Fall die Polizei rufen. Sie sind sogar bereit auf die Vorderungen einzugehen. Beatrice sieht sich schon am Ziel. Schafft sie es wirklich mit dem Baby zu flüchten? Und wird Fabien am Leben bleiben?

Rebecca, William und Astrid verbringen einen gemütlichen Abend zusammen. Doch Astrid passt es gar nicht, dass sich William und Rebecca so nah sind. Sie schmiedet einen fiesen Plan! Astrid schlägt Rebecca vor, Partnerin in einer internationalen Hochzeitsagentur eines Freundes in Paris zu werden. Wird Rebecca das Angebot annehmen?

Alicia verzeiht Christoph die Flirt-Attacke mit Beatrice. Doch als sie sich küssen, beobachtet sie ausgerechnet Viktor dabei...

6. November 2017

Sturm der Liebe: Nils kann Tom retten!

Es kommt zum großen Showdown! Beatrice geht auf Nils mit einem Elektroschocker los! Doch der schafft es, ihr das Ding wegzunehmen und sich Tom zu schnappen. Sofort rennt er zu Michael und lässt dort die Blutgruppen von Tom, Beatrice und Tina vergleichen. Dabei kommt raus, dass Tom wirklich Tinas Baby ist!

In der Zwischenzeit wacht Tina endlich aus dem Koma auf! Doch Borsi verscheigt Christoph diese Nachricht, weil er immer noch Angst um sie hat.

Alfons hat große Angst vor seinem Arzt-Termin. Doch er traurt sich nicht mit Hildegard darüber zu sprechen. Und auch Hildegard ist selbst in großer Sorge. Obwohl Alfons den Termin kurz vorher absagen will, geht er trotzdem hin. Und es gibt gute Neuigkeiten: Seine Vergesslichkeit hat keine organischen Ursachen.

3. November 2017

Sturm der Liebe: Beatrice verschwindet

Beatrice gibt nicht auf! Sie will unbedingt herausfinden, wo Tina ist. Dafür installiert sie sogar eine Ortungs-App auf Nils Handy. Doch ihr Plan scheitert. Christoph erfährt, dass Boris Beatrice nicht traut. Er warnt sie und schlägt ihr vor, dass Land zu verlassen. Er bietet ihr sogar Geld an, wenn damit sie das Baby da lässt. Als Nils Beweise bei Beatrice suchen will, ist sie längst weg...

Frau Westkamp gibt zu, dass sie selbst die Mutter von Rebecca ist! Die ist fassunglos und will es nicht so recht glauben. Doch dann rezitiert Astrid den Brief, den Rebecca in ihrer Kindertasche gefunden hat. Plötzlich taucht aber William auf und unterbricht die Frauen. Er hat Angst um Rebecca. Denn Astrid war in einer Psychiatrie und könnte gefährlich sein.

MIchael wird klar, dass Natascha niemals das Landleben lieben wird. Doch wie soll es jetzt für sie weitergehen?

2. November 2017

Sturm der Liebe: Christoph wehrt sich gegen Beatrice!

Rebecca will mehr über ihre Mutter erfahren und lässt sich von Astrid Westkamp Geschichten aus ihrer Jugend erzählen. Leider weiß auch sie nicht, wo ihre alte Freundin steckt. In der Zwischenzeit versucht William mehr über Astrid herauszubekommen. Und er macht eine unglaubliche Entdeckung!

Auch Hildegard glaubt mittlerweile, dass Beatrice die Babys vertauscht hat. Jetzt versucht sie zusammen mit Nils und Boris Tina vor ihr zu schützen. Sie lassen Tina dafür auf eine andere Station verlegen. Doch Beatrice gibt nicht auf und versucht herauszufinden, wo Tina ist. Leider muss sie auf die Hilfe von Christioh verzichten! Lässt er sie auffliegen?

Alicia kann es kaum glauben: Viktor zeigt ihr, dass Taifun longieren kann! Öffnet der schöne Tag mit ihm ihr die Augen gegenüber Viktor?

1. November 2017

Sturm der Liebe: Rebecca fällt eine überraschende Entscheidung!

Ist Tina nicht von alleine wieder ins Koma gefallen? Nils ist davon überzeugt! Vor allem als er erfährt, dass Beatrice mysteriöse Kratzer am Arm hat! Er konfrontiert die Blondine sofort mit seinem Verdacht. Doch Beatrice lässt sich nicht abschrecken. Sie zieht ihren bösen Plan weiter durch!

Rebecca freut sich über ihre neue Kundin, Frau Westkamp. Doch sie merkt, dass sie die Agentur und den Job im Fürstenhof nicht gleichzeitig stemmen kann. Also kündigt sie überraschend ihren Job als Zimmermädchen. Doch dann macht sie einen eigenartigen Fund! Sie findet die Aushänge für ihre Mutter in Frau Westkamps Zimmer. Kann sie ihr bei der Suche weiterhelfen?

Michael und Natascha zoffen sich! Er findet, dass sie zu wenig Arbeit in den Hof steckt. Als dann aber plötzlich doch alle Aufgaben erledigt sind, freut sich Michael umso mehr. Doch dann kommt raus, dass Fabien dafür verantwortlich ist!

30. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Tinas Zustand verschlechtert sich!

Was für wundervolle Neuigkeiten! Tina wacht endlich auf und Nils könnte darüber nicht glücklicher sein. Doch als er sie kurz alleine lässt und wiederkommt, liegt sie plötzlich wieder eine einem tieferen Koma als zuvor. Hat er sich das Aufwachen etwa nur eingebildet? Christoph denkt, dass Beatrice etwas mit dem Zustand von Tina zu tun hat. Er stellt sie zur Rede.

Rebecca muss die Videobotschaft an ihre Mutter wieder offline nehmen. Zu viele Leute wollen die Belohnung einheimsen und liefern dafür falsche Informationen. Rebecca will die Suche sogar ganz aufgeben. Doch dann taucht plötzlich eine Unbekannte Frau auf. Ist es ihre Mutter?

Viktor und André wollen beide das freie Zimmer bei Nils und William beziehen. Anfangs hat tatsächlich André die besseren Chancen. Doch bekommt er das Zimmer wirklich?

27. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Wacht Tina auf?

Es ist wie ein Wunder! Die Hand von Tina beginnt plötzlich zu zucken, als Nils sie küsst. Sie ist tatsächlich in einem leichteren Koma als zuvor! Jetzt wollen Nils und Boris alles dafür tun, damit sie aufwacht! Gelingt es ihnen? Christoph warnt Beatrice in der Zwischenzeit über den Zustand von Tina vor!

Viktor erzählt Alicia, dass Christoph Schuld an dem Überfall ist, da er ihm nicht helfen wollte. Die ist deswegen sauer und streitet sich mit ihrem Verlobten. Um die Wogen zu glätten, bittet Christoph Viktor darum, am Fürstenhof zu bleiben, doch er macht sich auch über ihn lustig, weil Alicia für ihn vermitteln muss. Packt er jetzt endgültig die Koffer?

Rebecca wird durch ihr Video nicht fündig. Fabien will ihr aber helfen, endlich ihre Mutter zu finden. Deswegen versucht er mit einer Belohnung an Hinweise zu kommen. Doch dieser Plan geht gewaltig schief...

26. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Viktor wird angeschossen!

Alicia unterucht Alfons. Das Ergebnis ist gar nicht gut, deswegen überweist sie ihn an einen Neurologen. In der Zwischenzeit entdeckt Alfons eine Liste von Hildegard, auf der seine Aussätzer aufgelistet sind. Er fühlt sich hntergangen. Robert und Eva ermutigen Hildegard, sich endlich mit Alfons auszusprechen. Doch der macht ihr ein unerwartetes Geständnis....

Viktor wird angeschossen! Er kommt aber glücklicherweise mit einer Armverletzung davon. Alicia und Taifun ist nichts zugestoßen. Doch Oliver schafft es zu flüchten....

Viktor will den Fürstenhof verlassen und verabschiedet sich bereits von dem Pferd. Doch Alicia taucht plötzlich auf. Sie will nicht, dass Viktor geht. Kann sie ihn überreden zu bleiben?

25. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Müssen Viktor und Alicia sterben?

Alicia glaubt nicht, dass der Plan von Viktor funktioniert und will alleine zur Geldübergabe mit Oliver gehen. Viktor passt das aber gar nicht und so fängt er sie kurz davor ab und kann sie davon überzeugen, ihn doch mitzunehmen. Als Oliver Alicia alleine sieht, fühlt er sich sicher. Doch dann taucht Viktor auf. Oliver führt die beiden zu Taifun. Als Alicia aber die Polizei rufen soll, holt Oliver seine Waffe raus. Wird er schießen?

Michal kauft den Bauernhof. Ein Schock für Natascha! Schafft er es, sie zu einem Leben auf dem Hof zu überreden?

Alicia will Alfons helfen. Hildegard will er von seinem Zustand aber weiterhin nichts erzählen.

Rebecca ist toal gerührt, als sie den Brief von ihrer Mutter liest. Sie will weiter nach ihr suchen. Aber wie? Der Feuerwehrmann, der sie gefunden hat, will mit niemandem sprechen. William schlägt seiner Freundin vor, es mit einem Video-Aufruf zu versuchen....

24. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Christoph droht Viktor!

Die Zeit auf dem Bauernhof geht für Michael und Natascha zu Ende. Bauer Saxinger will den Hof verkaufen. Doch Michael hofft, dass sie trotz neuem Eigentümer weiter hier leben und arbeiten dürfen. Er geht davon aus, dass auch Natatscha der Abschied schwer fällt. Die freut sich aber auf ihr altes Leben!

Viktor erzählt Alicia, dass er denkt, Oliver hat Taifun entführt. Die ist total entsetzt und rennt sofort zu Christoph. Der will die Polizei rufen, anstatt Geld für das Tier auszugeben. Und er droht Viktor mit einer Anzeige, wenn er das Pferd nicht sofort zurückholt!

Rebecca will unebdingt ihre leibliche Mutter finden. Doch sie will ihre Pflegefamilie nicht damit belasten. William will seiner Freundin aber helfen und wendet sich selber an sie. Die geben ihm eine alte Tragetasche, in der sich ein Brief der Mutter befindet. Wird Rebecca fündig?

23. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Rebecca macht eine traurige Beichte

Viktor hebt das Geld in bar ab, dass er für den Ausbau des Gestüts von Christoph benötigt. Um nicht aufzufliegen, soll er so tun, als hätte man ihn überfallen! Um diese Geschichte glaubwürdig zu machen, boxt ihm Oliver ins Gesicht. Trotzdem zweifelt Christoph an dieser dramatischen Version...

Alicia bekommt die Auseinanderstezung mit und stellt Viktor zur Rede. Doch die zwei werden von einer dramatischen Entdeckung abgelenkt...

Rebecca bricht ihr Schweigen! Sie erzählt Eva und William, dass sie kurz nach ihrer Geburt von ihrer Mama sitzen gelassen wurde. Nach einem Traum von ihrer Mutter will sie sich auf die Suche nach ihr machen!

Nils und Boris suchen nach Indizien am Unfallort von Tina. Und sie werden fündig: Sie entdecken eine Knopf und wollen Beatruce damit überführen. Christoph warnt diese allerdings vorher!

Eigentlich will sich Alfons mit Michael über seine Vergesslichkeit unterhalten. Doch der ist froh keine Patienten zu haben und so schweigt Alfons lieber über seinen Gesundheitszustand.

20. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Tina liegt im Koma

Tina ist ins Koma gefallen! Nils und Boris sind erschüttert und machen sich große Sorgen! Auch Rebecca trifft der Gesundheitszustand ihrer Freundin hart - sie hat außerdem mit der Flucht von Ella zu kämpfen. Boris will zurück in die WG ziehen, um Rebecca beizustehen. Nils kann die Mailboxnachricht von Tina einfach nicht vergessen und verspricht ihr etwas unfassbares....

Beatrice beichtet Christoph, dass sie das Kind vo Tina ausgetauscht hat. Sie versucht ihn zu bestechen, damit sie keine Strafe fürchten muss! Christoph lässt sich darauf allerdings nicht ein. Wird er Beatrice entlarven?

Hildegard und Alfons kommen aus dem Urlaub zurück! Doch Melli ist in großer Sorge! Wie schlecht geht es ihrem Vater wirklich? Er kann sich nicht einmal an die Trennung von André erinnern! Alfons verspricht so schnell wie möglich mit Michael zu reden!

19. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Tina schwebt in Lebensgefahr!

Tina schwebt in Lebensgefahr! Sie muss operiert werden. Nils eilt sofort ins Krankenhaus, um ihr beizustehen. Am nächsten Morgen kommt dann zum Glück die Entwarnung. Tina ist außer Gefahr. Als Rebecca eine Tasche fürs Krankenhaus packt, entdeckt sie den gefälschten Gen-Test.

Beatrice muss mit entsetzen feststellen, dass sie den echten Test verloren hat! Der ist jetzt in den Händen von jemand anderen: Christoph!

Bei der Hochzeit von Werner und Charlotte fängt ausgerechnet Melli den Brautstrauß! André macht sich gleich Hoffnungen und versichert ihr seine Liebe. Die will davon aber nix hören!

Die Ermittlungen gegen Werner werden eingestellt! Voller Freude können er und Charlotte in die Flitterwochen reisen.

18. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Ermordet Beatrice Tina?

Es kommt zum Showdown zwischen Beatrice und Tina! Beatrice schafft es, Ella aus der WG zu locken und fesselt die bewusstlose Tina! Daraufhin macht sie sich auf den Weg, um sich eine Waffe von Werner zu besorgen. Doch was hat sie vor? Wird sie Tina ermorden, damit der Baby-Schwindel nicht auffliegt?

Rebecca schafft es, dass sich William mit Werner versöhnt. Und zwar pünktlich zu seiner Hochzeit! Denn Charlotte und Werner sagen endlich "Ja"!

Ella wird alles zu viel. Der Verlust der Agentur macht ihr schwer zu schaffen. Nach einem fiesen Seitenhieb von Rebecca, schreibt sie Tina einen Abschiedsbrief und verlässt den Fürstenhof...

17. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Ella verliert die Agentur!

Ella verliert die Agentur. Tina steht ihr zur Seite und tröstet sie. Dabei hat sie genug eigene Probleme. Nils macht sich Sorgen um Tina, denn er denkt, dass der Gen-Test negativ ausfällt.

Beatrice schmiedet währenddessen schon einen Plan: SIe will den Postboten abfangen und das Ergebnis austauschen. Doch Ella kommt ihr dazwischen. Schafft es Beatrice noch den Test zu vertauschen, bevor er in die Hände von Tina gelangt?

Rebecca weiß nicht, ob sie die Agentur alleine führen kann. Doch William steht voll und ganz hinter ihr.

Weil William nichts mehr mit Werner zu tun haben will und Alfons nicht im Lande ist, bietet sich Robert als Trauzeuge an.

Natascha fühlt sich auf dem Bauernhof einsam und isoliert. Als sie im "Fürstenhof" einspringen muss, weil es einen Krankheitsfall gibt, freut sie sich daher riesig. Und sie kommt auf eine Idee: Sie will einen Blog über ihr Leben als Bäuerin schreiben!

16. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Ella fällt Rebecca in den Rücken

Ella und Rebecca führen einen bitteren Konkurrenzkampf um die Agentur. Damit sie auf der sichere Seite ist, setzt Ella vorher einen Vertrag auf, sollte Rebecca wirklich verlieren. Ein Schock für Rebecca! Schließlich stellen beide Frauen Alicia ihr Konzept vor. Für welches wird sie sich entscheiden?

Die Staatsanwalschaft soll in wenigen Tagen entscheiden, ob gegen Werner Anklage erhoben wird. Vorher will Charlotte ihn noch schnell heiraten. Doch um den Segen vom Pfarrer zu bekommen, muss Werner drei gute Taten vollbringen. Gelingt ihm das?

Alicia und Christoph sind von Olivers Idee der Pferdetherapie nicht begeistert. Sie zweifeln an ihm. Und so schlägt Christoph Viktor vor, mit ihm statt Oliver das Gestüt zu leiten.

13. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Funkt es zwischen Nils und Tina?

Um Tina vom Gen-Test abzulenken, verbringt Nils den Tag mit ihr. Die beiden gehen joggen und genießen die Natur. Am Ende landen sie auf dem Bauernhof von Michael und Natascha. Dann passiert das große Missgeschick! Tina lässt die Kuh Berta frei und muss sie nun wieder einfangen. Nils hilft ihr dabei und plötzlich sieht er sie mit ganz anderen Augen...

Charlotte erzählt Beatrice von dem Gen-Test! Die ist geschockt, als sie bemerkt, dass der Schnuller des Babys fehlt...

André macht sich auf die Suche nach Mellis Verlobungsring. Als er ihn ihr stolz übergibt, merkt sie allerdings, dass die Liebe zerstört ist.

12. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Diese drei Schauspieler steigen ein!

"Sturm der Liebe" bekommt Zuwachs! Und zwar von gleich drei neuen Schauspielern. Désirée von Delft, Isabell Ege und Sandro Kirtzel werden bald in der Telenovela zu sehen sein. Und sorgen gleich für ein neues Liebes-Dreieck!

Désirée von Delft als Romy Ehrlinger ARD/Christof Arnold

Désirée von Delft übernimmt die Rolle der jungen Küchenhilfe Romy Ehrlinger. Die ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Doch sie verknallt sich unsterblich in Paul Lindbergh, der wird von Sandro Kirtzel gespielt. Dummerweise ist der aber hin und weg von einer unbekannten Schönheit, die er am Fürstenhof sieht. Dabei handelt es sich um Jessica Bronckhorst, die von der hübschen Isabell Ege.

Es wird definitiv spannend.....

Paul Lindbergh (Sandro Kritzel) und Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) ARD/Christof Arnold

11. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Melli verpasst Susan eine Ohrfeige

Melli will nichts mehr von André wissen. Als sie aber von Michael erfährt, dass er ein Candle-Light-Dinner für sie organisiert hat, geht sie doch hin. Weil sie aber viel zu spät auftaucht, betrinkt sich André und schüttet Susan sein Herz aus. Und just in diesem Moment erwischt Melli die beiden. Am nächsten Tag flippt sie deswegen total aus und verpasst Susan sogar eine Ohrfeige!

Viktor versucht den Fast-Kuss komplett runterzuspielen. Doch die Situation ist verkrampft. Und Alicia flüchtet zu Christoph, um sich mit ihm zu versöhnen. Doch auch die kann die angespannte Stimmung zwischen ihr und Viktor nicht ertragen und stellt ihn nochmal zu Rede.

Boris und Nils überlegen, wie sie Tina helfen können. Sie kommen auf die Idee Beatrice einen Schnuller zu klauen. Können sie so beweisen, dass es eigentlich Tinas Baby ist?

10. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Viktor kann Alicia nicht widerstehen

Alicia bekommt mit, dass Beweise für Christophs Erpressung gesammelt werden. Sie ist enttäuscht! Daraufhin will sie Viktor ablenken und macht einen Ausflug mit ihr und Taifun. Die Anrufe von Christoph ignoriert sie. Doch bei der Nähe zu Alicia kommt Viktor wieder einmal in Versuchung...

Tina kämft weiter um ihr Kind! Sie will Ella und Boris davon zu überzeugen, dass Beatrice die Aufnahmen der Überwachungskamera gelöscht hat! Doch die glauben ihr nicht. Tina gibt aber nicht auf und bricht sogar in Beatrices Wohnung ein!

André hat große Angst Melli zu verlieren und versucht noch einmal mit ihr zu sprechen. Doch sein Versuch geht nach hinten los....

09. Oktober 2017

Sturm der Liebe: André gesteht endlich den Seitensprung

Melli ist wütend und macht Susan schwere Vorwürfe, weil sie von ihr und André betrogen wurde. Sie begreift zwar, dass der Seitensprung einmalig war, doch sie wil, dass André diesen von sich aus beichtet und sich entschuldigt. Der ahnt schon, dass die Sache ausfgeflogen ist und erfährt von Susan, dass er richtig liegt. Um endlich abzuschließen, gesteht er Melli schließlich alles bei einem Picknick. Doch die weiß, dass Susan ihn vorgewarnt hat...

William kündigt als Geschäftsführer und will nichts mehr mit Werner zu tun haben. Christoph sieht sich derweil schon als großer Chef des Fürstenhofs. Doch dann die große Überraschung: Werner legt ein umfassendes Geständnis ab und erwischt Christoph damit eiskalt.

Tina will weiterhin beweisen, dass Tom ihr Sohn ist. Deswegen überprüft sie die Überwachungskamera vom Flur der Entbindungsstation! Die Aufnahmen bestärken sie weiter darin, dass Beatrice ihr Baby entführt hat.

06. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Christoph erpresst Werner!

Christoph verzichtet tatsächlich darauf William wegen dem Treppensturz! Doch nicht einfach so: Im Gegenzug will er eine eidesstattliche Aussage von Susan. Mit dieser Aussage erpresst er schließlich Werner!

Mellis Verhalten ist sehr auffällig und macht André stutzig: Hat sie ihre Medikamente abgesetzt? Sie behauptet, sie sei nur gestresst. Doch dann verliert sie die Kontrolle!

Rebecca weigert sich zunächst, Ella einfach so die Agentur zu überlassen. Doch nach einem friedlichen Nachmittag entschließen sie sich, der Hochzeitsagentur gemeinsam noch eine Chance zu geben.

05. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Ella will ohne Rebecca arbeiten

Christoph hat den Sturz weitgehend unbeschadet überstanden. Er tut so, als würde er sich gar nicht an den Unfall erinnern. Doch William und Werner denken, dass er William dafür verantwortlich machen wird. Behalten sie Recht?

Zwischen Melli und André hat sich die Lage endlich wieder entspannt. Doch dann kommt es zu einem Vorfall mit Susan, der Melli vor Eifersucht kochen lässt.

Rebecca die Brautkleid-Anprobe von Charlotte falsch eingetragen. Zum Glück springt Ella ein und rettet die Lage. Doch als sich Rebecca für ihre Hilfe bedanken will, distanziert die sich von ihr. Sie will das Geschäft alleine weiterführen...

04. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Stirbt Christoph den Serientod?

Bei "Sturm der Liebe" wird es richtig dramatisch! Nachdem Libes-Wirrwarr um William, Rebecca und Ella, kommt es langsam zu dem nächsten Liebes-Drama. Christoph ist offiziell der Mann an Alicias Seite, doch auch sein Sohn Viktor hat Gefühle für die hübsche Blondine.

Doch schon bald könnte die Liebe zwischen Christoph und Alicia ein schlimmes Ende nehmen. Am Rande einer Treppe kommt es zu einem Streit zwischen Christoph und William. Dann der tragische Unfall: Im Cliff-Hanger sieht man, wie Christoph die Treppe runterstürzt und verletzt am Boden liegen bleibt. Überlebt er diesen Sturz? Wird William zum Mörder?

Die Antwort gibt es bei "Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, ARD

02. Oktober 2017

Sturm der Liebe: Tina wird festgenommen!

Christoph plant eine Geburtstagsparty für Alicia, die ist total gerührt von der Idee. Auch Viktor ist eingeladen, doch der versucht sich rauszureden, denn er will seine Gefühle erst in den Griff bekommen.

Charlotte ruft die Polizei und Tina wird festgenommen. Die hofft mit ihrer Aussage Baby Tom endlich wiederzubekommen. Doch dann der Schock: Beatrice hat eine einstweilige Verfügung gegen sie erlassen!

Michael und Natascha retten die Hoftiere vor dem Tod und verzichten lieber auf ihren Urlaub. Doch sie merken schnell, dass die Arbeit für sie zu viel ist....

22. September 2017

Sturm der Liebe: Gesteht Viktor Alicia seine Liebe?

Taifun lässt Alicia nicht mehr an sich ran. Das traumatisierte Pferd zieht sich vollkommen zurück. Daraufhin will Christoph das Tier verkaufen, doch Alicia ist dagegegen. Viktor gelingt es schließlich Christoph dazu zu überreden, dem Pferd noch eine Chance zu geben. Er ist es auch, der das Verrauen des Tieres gewinnen kann. Alicia ist außer sich vor Freude und springt Viktor um den Hals. Wird er ihr jetzt seine Gefühle gestehen?

William will endlich wissen, warum Rebecca geflohen ist. Er will sie suchen! Aus Angst lügt Ella und erzählt, dass Rebecca ihn nie gelebt hat...

Als André mit Susan zurückkommt, will Melli ihn verführen. Doch der zieht sich aus der Affäre und behauptet, er habe Kopfschmerzen. Er bekommt langsam immer mehr Gewissensbisse. Und so entscheiden er und Susan, dass es bei dem einen One-Night-Stand bleibt...

21. September 2017

Sturm der Liebe: Rebecca ergreift die Flucht!

Ella erzählt Rebecca, dass sie Sex mit William hatte. Die ist deswegen am Boden zerstört! Doch Ella hat die ganze Zeit über Angst, dass die Lüge rauskommt. Deswegen provoziert sie Rebecca, indem sie William vor ihren Augen zärtlich umarmt. Außerdem verschickt sie falsche SMS von William an Rebecca, so dass die beiden kein Wort mehr miteinander sprechen. Nach einem fiesen Zoff zwischen den Frauen, will Rebecca nur noch weg und die Stadt verlassen. Schafft es Ella in der Zwischenzeit Williams Herz zu erobern?

André flirtet weiter mit Susan. Doch als sich Melli nach dem Verlust von Werner plötzlich freundschaftlich um Susan kümmert, bekommt die Gewissensbisse! Sie sagt ein Treffen mit André ab. Doch wie es das Schicksal will, sitzen die drei später bei einem Picknick zusammen. André und Susan bekommen ein schlechtes Gewissen und wollen einen Schlussstrich ziehen. Doch so einfach geht das nicht...

Tina ist der Meinung, dass Tom vertauscht wurde. Sie setzt alles daran herauszufinden, wo ihr Sohn ist...

20. September 2017

Sturm der Liebe: Ella und William verbringen eine Nacht in der Hütte

Der Streit zwischen Ellas und Rebecca eskaliert. William hält dabei zu Rebecca und will nichts von Ella hören. Doch die will unbedingt mit ihm sprechen und lockt ihn in die Hütte. Als William merkt, was sie vor hat, will er flüchten. Dabei verletzt er sich aber am Knie und muss von Ella verarztet werden. Endlich können sich die beiden aussprechen. Weil das Knie aber so sehr geschwollen ist, müssen sie die Nacht in der Hütte verbringen. Dort erwischt sie Melli am nächsten Morgen....

Alicia ist immer noch verschwunden. Christoph ist außer sich vor Sorge und engagiert einen Suchtrupp! Schließlich findet Viktor Alicia und bringt sie ins Krankenhaus. Zum Glück ist ihr nichts Schlimmeres zugestoßen...

Johannes und Leopold bekommen den Job auf dem Kreuzfahrtschiff. Für sie heißt es nun Abschied nehmen....

19. September 2017

Sturm der Liebe: Große Sorge um Alicia

Das Familienessen endet ziwschen Viktor und Christoph im Desaster. Besonders Alicia schlägt es auf den Magen. Um sich davon abzulenken, reitet sie aus. Doch als sie nicht zum Dienst im Krankenhaus auftaucht, ist die Sorge groß! Ist Alicia etwas passiert?

Rebecca will Ella endlich von ihrem Kuss mit William erzählen, die weiß allerdings schon Bescheid. Zwischen den beiden kommt es zu einem heftigen Streit! Ist die Freundschaft für immer zerstört?

Tina tut so, als würde sie den Tod ihres Kindes akzeptieren. Doch sie lügt. In Wahrheit schwört sie sich, Tom zu finden!

18. September 2017

Sturm der Liebe: Tina ist überzeugt, dass ihr Kind noch lebt!

Tina wird den Gedanken einfach nicht los, dass ihr Kind noch lebt. Damit stößt sie in ihrem Umfeld auf Verständnislosigkeit. Sie wendet sich an Alicia und konfrontiert sie mit der Frage, ob diese ihr Baby gestohlen hat. Doch sie muss einsehen, dass ihre Vermutung falsch ist...

William versteht nicht, wieso Rebecca behauptet, dass sie nichts von ihm wissen will. Sie bittet ihn um etwas Zeit. Die Angst, dass die Freundschaft zwischen ihr und Ella zerbricht, bleibt aber trotzdem. Zum Glück hat William Verständnis dafür!

15. September 2017

Sturm der Liebe: Serien-Aus für William

Die Fans von "Sturm der Liebe" müssen jetzt wirklich stark sein. Das die Darsteller zum Ende jeder Staffel die Serie verlassen, ist ja kein Geheimnis. Doch für einen kommt das Serien-Aus jetzt schneller als gedacht. Die aktuelle Staffel ist kürzer als sonst und endet bereits im November, und so muss Serienliebling William tatsächlich schon früher Tschüss sagen.

Im Moment dreht sich das Liebes-Karussell noch zwischen William, Rebecca und Ella. Doch die Story ist bald zu Ende. Für wen es dabei ein Happy End geben wird? Man darf gespannt sein....

14. September 2017

Sturm der Liebe: Tina verkraftet den Verlust nicht ihres Babys nicht

William will nicht der Geschäftsführer vom „Fürstenhof“ werden und verlässt zusammen mit Nils das Hotel! Doch dann wendet sich das Blatt. Nils macht sich große Sorgen um seine Zukunft - und so überlegt es sich William doch anders und sagt zu!

Der Verlust ihres Babys reißt Tina den Boden unter den Füßen weg. Sie lässt niemanden mehr an sich ran. Nur Hildegard schafft es, an sie ranzukommen.

07. September 2017

Sturm der Liebe: Tina und Beatrice sind im Wald gefangen

Tina ist müde! Eigentlich sollte ihr Kind längst da sein, doch es lässt auf sich warten. Als sie Beatrice trifft, die auf dem Weg zu einer Heilerin ist, schließt sie sich spontan an. Doch als die beiden nach der gemeinsamen Therapiestunde zum Auto zurückkehren, müssen sie feststellen, dass Beatirce den Schlüssel verloren hat!

Ella bestätigt der Polizei, dass William im Zoff mit Quirin nicht angefangen hat. Kann er so eine Anzeige umgehen?

Victor verliebt sich unsterblich in Alicia. Die merkt davon allerdings nichts. Als er seinen Bruder Boris trifft, schwärmt er in höchsten Tönen von der unbekannten Blondine. Boris ahnt nicht, wen er damit wirklich meint...

06. September 2017

Sturm der Liebe: Ella macht sich Hoffnungen bei William

Christoph ist nicht bereit Boris das Geld zu geben. Deswegen entscheidet dieser seinen Bausparvertrag aufzulösen um Viktor zu helfen. Offenbar plagt Christoph aber doch das schlechte Gewissen, denn er denkt darüber nach sich mit Viktor zu vertragen. Diese Annäherung wird aber schnell wieder zerstört...

Quirin lässt nicht locker. Das nervt William, der ihn schließlich in die Schranken weist. Als Ella das erfährt, macht sie sich Hoffnungen: Hat William doch noch Gefühle für sie?

05. September 2017

Sturm der Liebe: Boris verschollener Bruder taucht auf

Quirin ist ein echter Gentleman - das imponiert Ella. Sie ist bereit ihm eine Chance zu geben. Rebecca ist total glücklich darüber und hofft, dass sie und William dadurch vielleicht doch eine Chance haben. Doch William ist Quirin ein Dorn im Auge...

Boris kann es nicht fassen, als plötzlich sein Bruder Viktor vor ihm steht. Doch der verschollene Bruder will nur Geld, um sich ein eigenes Rennpferd zu kaufen. Boris ist nicht bereit ihm zu helfen. Doch er kämpft mit seinem schlechten Gewissen. Deshalb fragt er Christoph um Geld. Doch Christoph will mit Viktor nichts zu tun haben...

04. September 2017

Sturm der Liebe: Ella hat einen neuen Verehrer

Damit ihre Hochzeitsagentur endlich einen seriösen Auftritt bekommt, brauchen Ella und Rebecca ein Büro. Doch das erweist sich als schwierig, denn Christoph will ihnen die leeren Räume im Fürstenhof nicht zur Verfügung stellen. Um ihnen zu helfen, rät William den Mädels sich den Laden für einige Stunden zu "leihen". Der Plan geht zunächst auf. Doch dann findet Christoph es heraus und kündigt den beiden. Zum Glück kann William die Lage noch retten, in dem er erzählt, dass mit Werner alles abgesprochen sei.

Als Ella sich um einen neuen Kunden kümmert, scheint der großes Interesse an der hübsche Frau zu haben. Springt der Funke über?

Hildegard kann ihre Sorge um Alfons nicht stoppen. Als der sich auf eine Spritztour macht, schickt sie ihm deswegen jemanden hinterher, der ein Auge auf ihn hat...

01. September 2017

Sturm der Liebe: Alicia macht Christoph einen Heiratsantrag

Alicia ist enttäuscht, dass Christoph kein Knid haben will. Sie erklärt ihm, dass sie sich nur Kinder mit ihm vorstellen kann, wenn er es genauso will wie sie. Als sie auf Tina trifft, die befürchtet, dass ihre Wehen anfangen, bringt sie diese ins Krankenhaus. Die Wehen sind allerdings nur ein Fehlalarm. Zwischen den Frauen kommt es in der intimen Situation zu einem offenen Gespräch, in dem Tina Alicia von der zerbrochenen Liebe mit David erzählt. Dies öffnet Alicia die Augen, sie merkt, wie gut sie es mit Christoph hat. Und als der denkt, er habe sie für immer verloren, macht sie ihm plötzlich einen Heiratsantrag!

31. August 2017

Sturm der Liebe: Ein Baby für Alicia und Christoph?

Bei Alicia und Christoph kommt plötzlich das Thema Kinderwunsch auf! Doch die beiden sind unterschiedlicher Meinung. Christoph will Alicia trotdem beweisen, dass er auch ihne Kinder ein Mann fürs Leben sein kann. Doch kann er sie wirklich überzeugen?

Rebecca redet sich ein, dass eine Freundschaft mit Ella und eine Beziehung mit William nicht unmöglich ist. Doch als sie ihre Freundin vertraut mit William sieht, kocht die Eifersucht wieder über und die Freundinnen streiten sich heftig. Ella macht ihrer Freundin daraufhin klar, dass sich das nie ändern würde, wenn sie mit William zusammenkommt. Aber kann sie ihn wirklich vergessen?

Alfons bekommt die erschreckende Diagnose Bluthochdruck. Jetzt muss er sein Leben komplett umstellen. Und dies tut er voller Elan!

30. August 2017

Sturm der Liebe: Zerbricht die Freundschaft zwischen Rebecca und Ella endgültig?

Rebecca ist von Williams Gefühlen extrem überfordert und zweifelt an einer Beziehung zwischen ihnen, weil sie genau weiß, wie sehr es Ella das Herz brechen würde. Und auch William hat Angst die Freundschaft zwischen den Frauen zu zerstören. Bei der Verlobungsparty von Werner und Charlotte treffen die Drei schließlich aufeinander. Doch Ella kann den Anblick von William nicht lange ertragen und flüchtet. Und auch das Glück zwischen William und Rebecca hält nicht lange an...

Alicia gratuliert Charlotte zur Verlobung und überredet sogar Christoph dazu auch Werner zu gratulieren. Eine positive Überraschung für das verlobte Paar. Voller Freude darüber lädt Charlotte die beiden auf eine weitere Party ein...

Susan redet sich ein, dass sie über Werner hinweg ist. Doch als sie einen Kuss zwischen ihm und Charlotte beobachtet, zerbricht es ihr das Herz.

Michael und Natascha sprechen offen über ihre EIfersucht und finden wieder zueinander. Doch der Frieden hält nicht lange an! Denn ausgerechnet der Entertainment-Manager des Kreuzfahrtschiffes entpuppt sich als Verehrer von Natascha...

29. August 2017

Sturm der Liebe: William und Rebecca finden zueinander!

Ella wil William nichts von Rebeccas Gefühlen erzählen, stattdessen redet sie sich selber ein, dass sie ihn nicht loslassen kann. Doch als Rebecca für Charlottes Hochzeit ganz alleine eine wunderschöne Brunnenruine besucht, trifft sie dort unerwartet auf William. An dem Brunnen kann man sich was wünschen, wenn man einen Stein hineinwirft. Das tun beide und sie wünschen sich genau dasselbe: die gegenseitige Liebe! Ein romantischer Augenblick! Doch dann kommt Ella zum Brunnen und erwischt die beiden...

Alfons spielt den Zusammenbruch runter, lässt sich aber trotzdem im Krankenhaus untersuchen. Mit einem traurigen Ergebnis...

Natascha will eine Job auf einer Kreuzfahrt annehmen. Zunächst wird sie dabei von Michael unterstützt, doch als er erfährt, dass es sich bei dem Schiff um eine Single-Börse handelt, kocht er vor Eifersucht...

28. August 2017

Sturm der Liebe: Sie verliert ihr Baby!

Bei "Sturm der Liebe" wird es richtig dramatisch! Beatrice und Tina sind beide schwanger - und beide freuen sich auf ihr Baby. Als die beiden Frauen die Kinder zur Welt bringen, scheint das Glück perfekt. Doch dann der schlimme Schicksalsschlag: Eines der Babys stirbt plötzlich den Kindstod!

28. August 2017

Sturm der Liebe: Uta Kargel feiert ihr Comeback

25. August 2017

Sturm der Liebe: Werner und Charlotte verloben sich

Werner macht Charlotte einen Heiratsantrag - und Charlotte sagt natürlich ja! Das Paar schwebt auf Wolke Sieben und beauftragt Rebecca und Ella, die Hochzeit zu planen.

Williams Eifersucht wegen Rebecca eskaliert und er gerät mit Boris anneinander. Und es wird noch schlimmer: Er muss ihm auch noch eine Tennisstunde geben. Gehen die beiden Männer aufeinander los?

Ella kehrt an den Fürstenhof zurück. Nach einem langen Gespräch mit Rebecca erkennt sie, wie lange ihre Freundin die Gefühle für William unterdrücken. Und sie sieht ein, dass die Freundschaft wichtiger ist als jeder Mann!

Ella und Rebecca müssen Tina aufmuntern, die einen Brief von David bekommen hat. Sie ist völlig außer sich. Doch was steht in dem Brief?

24. August 2017

Sturm der Liebe: Alicia gibt Christoph noch eine Chance

Werner wird von Christoph erpresst, weil er einen Mord gedeckt hat. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als Christoph die Hotelanteile zu verkaufen.

Alicia ist bereit, Christoph noch eine Chance zu geben - trotz der Geschichte mit Desirée. Doch dann erfährt sie, dass Christoph an den Fürstenhof ziehen will. Sieht sie noch eine gemeinsame Zukunft?

William ist vollkommen durcheinander. Er fühlt sich total zu Rebecca hingezogen, doch er weiß auch, wie sehr er Ella damit verletzen würde! Deswegen versucht er, Rebecca Ihm wird klar, wie sehr er sich zu Rebecca hingezogen fühlt. Gleichzeitig weiß er, wie sehr es Ella verletzen würde, wenn er offen zu seinen Gefühlen steht. Daher versucht er, sich Rebecca wieder aus dem Kopf zu schlagen....

23. August 2017

Sturm der Liebe: Muss Alfons sterben?

22. August 2017

Sturm der Liebe: Kommen Ella und William wieder zusammen?

Ella kann nicht aufhören an William zu denken, sie vermisst ihn. Deswegen bittet sie ihn, ihnen noch eine Chance zu geben. Doch William ist sich unsicher und will erst darüber nachdenken!

Die Küken, auf die Willia und Rebecca aufpassen sollen nicht essen. Sie vermissen offenbar Pauline, die sie für ihre Mutter halten. Sie war schließlich diejenige, die sie zuerst gesehen haben. Als Pauline sie besucht, bestätigt sich der Verdacht - und Pauline nimmt die Kleinen mit nach Wien.

Werner und André finden in Barbaras Koffer einen gestohlenen Diamanten. Werner ist sauer, denn so macht er sich strafbar, wenn er den Diamanten verkauft. Doch André findet, sie sollten das Risiko eingehen!

17. August 2017

Sturm der Liebe: Beatrice hofft, dass Friedrich noch lebt

Beatrice kann einfach nicht glauben, dass Friedrich tot sein soll! Als sie eine letzte Nachricht von ihm auf dem Anrufbeantworter findet, hegt sie weiterhin Hoffnung! Friedrich musste bei dem Rennen eine Reifen wechseln und hat sich dabei verletzt. Jetzt hofft Beatrice, dass er anschließend nicht mehr gefahren ist und die Leiche eine andere ist.

Nils Gefühle für Desirée sind zu schwach, um eine Beziehung anzufangen. Die Abfuhr trifft die Blondine hart! Sie verlässt überstürzt den Fürstenhof, ohne sich zu verabschieden.

Rebecca und William verbringen viel Zeit miteinander, während sie sich um die Enteneier kümmern. Dadurch werden auch die Gefühle von Rebecca immer stärker. Für Ella ist die Zweisamkeit der beiden ein Schlag ins Gesicht. Sie kocht vor Eifersucht...

16. August 2017

Sturm der Liebe: Friedrich hat einen tödlichen Unfall

Bevor Christoph mit Alicia nach Berlin reisen will, erfährt er, dass Friedrich offenbar einen tödlichen Unfall hatte. Beatrice will die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass er noch lebt. Doch sie muss sich damit abfinden, für immer Abschied von ihm zu nehmen..

Nach der Abfuhr von Christoph, vertraut Desirée ihren Kummer Natascha an und verrät ihr, dass sie immernoch Gefühle für Nils hat. Als Desirée ihn später trifft, kommt es sogar zum Kuss. Doch Nils ist davon völlig überfordert. Wie soll er das Tina erklären?

Rebecca und William finden Enteneier und nehmen die bei sich an. Keine einfache Situation, denn Rebecca fühlt sich William extrem nah! Ihre beste Freundin Ella kämpft dagegen mit dem Liebeskummer und versucht sich mit der Babyparty für Tina abzulenken...

14. August 2017

Sturm der Liebe: Werden Desirée und Christoph ein Paar?

Zwischen Desirée und Christoph geht es heiß her! Die Blondine nimmt das Angebot an, seine PR-Chefin in Berlin zu werden. Als die beiden danach auch noch im Bett landen, sieht Desirée sich und Christoph bereits als Paar. Doch dann folgt die böse Überraschung... Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) taucht plötzlich am Fürstenhof auf und überrascht Christoph. Doch was für Pläne hat sie?

Ella leidet extrem darunter, dass sie Rebecca UND William verloren hat. Doch dann kommt es endlich zur Aussprache zwischen ihr und William. Die beiden küssen sich sogar. Finden sie wieder zusammen?

11. August 2017

Sturm der Liebe: Zerbricht die Freundschaft von Rebecca und Ella?

Ella ist geschockt von der Gefühlsbeichte von Freundin Rebecca! Obwohl diese verspricht ihren Gefühlen für William nie nachzugeben, ist Ella misstrauisch. Schon einmal musste sie das erleben, mit Marcel. Deswegen will sie sich mit Rebecca nicht versöhnen. Um die Situation zu retten, spricht Rebecca mit William. Sie überzeugt ihn davon, um Ella zu kämpfen. Damit wenigstens die beiden ihr Happy End erleben. Doch lässt sich Ella darauf ein?

Derweil kommt es zum Drama bei den Sonnbilchers! Beatrice und Friedrich legen in deren Garten heimlich ein Feuer - sie wollen Christoph die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Aus Angst um Hildegard, sucht Alfons das Gespräch mit Werner und Charlotte!

08. August 2017

Sturm der Liebe: Liebes-Aus bei William und Ella?

Oh, nein! William (Alexander Milz) und Ella (Victoria Reich) sind eigentlich das neue Traumpaar bei "Sturm der Liebe". Doch so schnell sich die beiden gefunden haben, so schnell könnte es jetzt wieder vorbei sein. Und daran ist ausgerechnet ein Kuss mit einer anderen Frau Schuld!

Zwischen Naomi (Christiane Bärwald) und William kommt es zum Kuss. Doch der bedeutet William überhaupt nichts. Aber als seine Freundin Ella davon erfährt, bricht eine Welt für sie zusammen. Als auch noch ihre Freundin Rebecca (Julia Alice Ludwig) auf den Kuss zu sprechen kommt, wächst die Unsicherheit bei Ella. William ist davon überzeugt, dass Rebecca ihn und Ella nur auseinanderbringen will, weil sie selber was von ihm will.

Doch Ella kann William einfach nicht mehr vertrauen. Trennt sie sich von ihm?

31. Juli 2017

Sturm der Liebe: Schauspieler Frederic Welter bekommt eine Nebenrolle

Und wieder bekommt "Strum der Liebe" ein neues Gesicht! Diesmal handelt es sich allerdings nur um eine Nebenrolle.Schauspieler Frederic Welter steigt in die beliebte Serie ein. Und für Film-Fans ist der sicher kein Unbekannter!

Frederic Welter spielte bereits in Filmen wie "Mädchen, Mädchen" oder "Rubinrot" mit. Und auch die Serienwelt ist nicht neu für ihn. Der 34-Jährige stand bereits für "Soko München" und "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Jetzt dürfen sich auch Fans von "Sturm der Liebe" auf den Münchner freuen.

Frederic Welter wird die Rolle Quirin Pachmayr übernehmen.

26. Juli 2017

Sturm der Liebe: Brandstiftung - Muss Hildegard Sonnbichler sterben?

Bei "Sturm der Liebe" wird es wieder dramatisch! Christoph Saalfeld (Dieter Bach) kennt keine Skrupel, wenn er etwas will. Und so wurde er sogar schon einmal zum Feuerteufel! Und diese Vergangenheit nutzt jetzt jemand anderes aus!

Beatrice (Isabelle Hübner) ermutigt Friedrich (Dietrich Adam) dazu, ein Feuer zu legen. Und zwar im Garten der Sonnbichlers! Wird er sich darauf einlassen und das Leben von Hildegard (Antje Hagen) gefährden?

Die Antwort gibt es bei: "Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

25. Juli 2017

Uta Kargel kommt zurück

Dieses "Sturm der Liebe"-Comeback kam überraschend. Umso mehr freuen sich die Fans der Telenovela, dass Uta Kargel alias Eva Saalfeld zurückkehrt. Nachdem sie ein Bild von einem goldenen Ring an ihrem Finger auf Instagram geteilt hatte, spekulierte das Netz über eine Hochzeit der Schauspielerin.

Diesen Spekulationen setzte Uta Karel jetzt ein Ende und verkündete dafür eine andere freudige News: "Sorry, wenn ihr euch veräppelt vorkamt. Ich wollte euch nicht an der Nase herumführen, als ich an meinem neuen Arbeitsplatz der Frau Saalfeld herumgebummelt bin", schreibt sie bei Instagram. In einem weiteren Kommentar bestätigt sie schließlich ihr Comeback. Nur wann und wie genau, steht noch nicht fest. Und der Ring - vielleicht steht der ja für eine "Sturm der Liebe"-Hochzeit...

24. Juli 2017

Steigt Isabella Hübner aus?

Gerade erst haben Friedrich (Werner Adam) und Beatrice (Isabella Hübner) geheiratet und schon steht die Frage nach dem Ausstieg aus "Sturm der Liebe" im Raum. Denn: Schauspieler Werner Adam hat bereits bestätigt, dass es die Serie verlässt. Seine Rolle Friedrich kündigte an sich und seiner Ehefrau Beatrice nach der Hochzeit ein neues Zuhause fern des Fürstenhofs suchen zu wollen. Bedeutet das nun, dass auch Isabella Hübner die Telenovela verlässt?

Im Live-Video, in dem sie am Montag auf der Facebook-Seite von "Sturm der Liebe" zu sehen war, sagte Isabella Hübner nichts zu einem möglichen Ausstieg. Aber sie verriet ein anderes pikantes Detail: Fast wäre Isabella Hübner nämlich gar keine Schauspielerin geworden. „Meine lieben Eltern haben mich nicht sehr künstlerisch erzogen. Mein Vater war Friseur und hatte ein sehr großes Geschäft und die wollten natürlich, dass ich das weiterführe", so Hübner. "Jetzt gebe ich es das erste Mal öffentlich zu. Ich habe eine Friseur-Lehre gemacht, als ich 16 war“, verrät die Schauspielerin wenigstens ein Geheimnis...

21. Juli 2017

Sturm der Liebe: Sebastian Fischer steigt ein

Die Welle der Neuzugänge nimmt bei "Sturm der Liebe" kein Ende. Nachdem kürzlich erst Dieter Bach und Florian Frowein eingestiegen sind und auch schon verkündet wurde, dass die Lochis in der Serie dabei sein werden, dürfen sich die Zuschauer schon wieder auf ein neues Gesicht freuen. Sebastian Fischer steigt ein.

14. Juli 2017

Sturm der Liebe: Florian Frowein ist der Neue

11. Juli 2017

Sturm der Liebe: Philip Butz steigt aus

4. Juli 2017

Sturm der Liebe: Friedrich macht Beatrice einen Heiratsantrag

Hach, bei "Sturm der Liebe" wird es jetzt richtig romantisch. Friedrich (Dietrich Adam) und Beatrice (Isabella Hübner) schweben auf Wolke Sieben. Und das will Friedrich mit dem nächsten Schritt besiegeln. Er will seine Liebste überraschen und bereitet einen romantischen Heiratsantrag vor. Rosenblätter, Sekt - das Ambiente könnte nicht romantischer sein. Doch sagt dieschwangere Beatrice wirklich Ja?

Denn Friedrich will nicht einfach nur ein Ja hören, er hat eine Bedingung für Beatrice. Lässt sie sich darauf ein?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

28. Juni 2017

Sturm der Liebe: Die Lochis steigen ein

21. Juni 2017

Sturm der Liebe: Werden Nils und Rebecca ein Paar?

Bei "Sturm der Liebe" ist Amor unterwegs. Nicht nur Ella (Victoria Reich) und William (Alexander Milz) kommen sich immer näher. Auch ein anderes Paar könnte eventuell zusammenfinden. Denn William startet eine Kuppelaktion.

Um sich ein Bild über das Betriebsklima des Fürstenhofs zu machen, spricht der Psychologe Dr. Martin Hofstädter mit den Mitarbeitern. Dabei kommt raus, dass Nils (Florian Stadler) ausgerechnet Desirée (Louisa von Spies) attraktiv findet. Das gefällt William gar nicht, denn er weiß, dass Desirée nur Ärger macht. Deswegen will er Nils mit Rebecca (Julia Alice Ludwig) verkuppeln! Was er nicht weiß: Rebecca ist heimlich in William verliebt.

Lässt sie sich trotzdem darauf ein?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

15. Juni 2017

Sturm der Liebe: Luisa von Spies steigt aus

14. Juni 2017

Sturm der Liebe: Liza Tzschirner und Christian Feist kommen zurück!

7. Juni 2017

Sturm der Liebe: David und Tina kommen sich näher

Sie sind offenbar füreinander bestimmt! David (Michael N. Kühl) und Tina (Christin Balogh) sorgen sich um das gemeinsame, ungeborene Kind. Und diese Sorge bringt die beiden plötzlich wieder ganz nah zusammen. Tina findet endlich den Mut, David ihre Liebe zu gestehen und die zwei Küssen sich sogar! Werden sie wieder ein Paar?

Tina ist eigentlich mit Oskar (Philip Butz) verheiratet. Dem dürfte die Annäherung so gar nicht gefallen. Doch David will für die Liebe kämpfen. Doch gibt es für sie wirklich ein Happy End?

2. Juni 2017

Sturm der Liebe: Comeback trotz Serien-Tod!

Diese Todesnachricht bei "Sturm der Liebe" kommt völlig unerwartet! Barbara von Heidenberg (Nicola Tiggeler) war stets für ihre heftigen Intrigen bekannt und starb eigentlich schon zwei Mal den Serien-Tod. Das erste Mal in der zweiten Staffel, als sie eigentlich versuchte ihre Stieftochter Miriam von Heidenberg (Inez Bjorg David) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) zu töten. Doch der Schein trügte! Das zweite Mal stürzte sie in der sechsten Staffel mit dem Helikopter ab und alle hielten sie für Tod. Doch auch danach kehrte sie wieder zurück.

Nicola Tiggeler ist bei "Sturm der Liebe" als Barbara von Heidenberg bekannt Getty Images

Nun erhalten Werner (Dirk Galuba), Friedrich (Dietrich Adam) und Charlotte (Mona Seefried) erneut die Nachricht: Barbara von Heidenberg ist tot. Statt große Trauer zu empfinden, sind die drei aber eher erleichtert. Denn damit hätten die vielen Intrigen von Barbara endgültig ein Ende. Doch vor allem Werner bezweifelt, dass Barbara wirklich tot ist!

Kehrt sie also trotz Todesnachricht ein drittes Mal zurück? Die drei vom Fürstenhof freuen sich tatsächlich zu früh! Denn Barabra kommt zurück und sorgt mal wieder für richtig viel Ärger!

1. Juni 2017

Sturm der Liebe: Schock-Unfall - Fabien wird angefahren!

Für Fabien (Lukas Schmidt) läuft es aktuell alles andere als gut. Eigentlich hat er gehofft, dass sich die verfahrene Situation mit Anja (Maria Weidner) endlich klärt. Deswegen sollte Alfons (Sepp Schauer) ihr einen anonymen Liebesbrief übergeben. Doch die Situation endet in einem bösen Streit und Fabien fühlt sich einfach nur schlecht! Und die Situation nicht ohnehin shcon schlimm genug für ihn, kommt es auch noch zu einem schlimmen Unfall: Fabien wird von André (Joachim Lätsch) angefahren!

Sturm der Liebe: Fabien wird von André angefahren! ARD/Ines Tausch

Doch zum Glück geht der Unfall glimpflich aus! Zwar kommt Fabien ins Krankenhaus, doch er hat nur leichte Verletzungen. André macht sich trotzdem schwere Vorwürfe...

30. Mai 2017

Sturm der Liebe: Dieser Serien-Liebling wird sterben

Traurige Neuigkeiten aus dem Fürstenhof! Die 13. Staffel von "Sturm der Liebe" beginnt mit einem schweren Schlag für Rebecca (Julia Alice Ludwig). Ihr süßer Hund Anka muss sterben!

Anka wirkt plötzlich geschwächt und total apathisch. Rebecca macht deswegen William (Alexander Milz) schwere Vorwürfe. Sie ist sich sicher, dass er nicht genug auf Anka aufgepasst hat. William versucht Rebecca von seiner Unschuld zu überzeugen, er könne nichts dafür, dass es Anka so schlecht geht. Doch sie ist zu verletzt um ihm überhaupt zuzuhören.

Und dann wird es richtig traurig! Bevor er für Anka zum Tierarzt geht, fahren ihn Rebecca und William in einem Bollerwagen noch zu seinen Lieblingsplätzen. Sie wollen ihm die letzten Stunden so schön wie möglich machen. Und dann ist es soweit: Anka wird eingeschläfert - und Rebeccas Herz ist gebrochen!

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

24. Mai 2017

Sturm der Liebe: Selbstmord-Drama um Friedrich!

In der 13. Staffel von "Sturm der Liebe" wird es vor allem eins: Richtig dramatisch! Nicht nur die Neuzugänge Diego Alvarez (Luca Zamperoni) und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) mischen den Fürstenhof mit ihren Intorgen auf. Es kommt auch zum schockierenden Selbstmord-Drama um Friedrich (Dietrich Adam)!

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO:

09. Mai 2017

Sturm der Liebe: Michael N. Kühl steigt aus

Die Fans von "Sturm der Liebe" müssen jetzt ganz stark sein! Nachdem bekannt wurde, dass Clara alias Jeannine Wacker offenbar die Serie verlässt, wird nun auch ein anderer Ausstieg bekannt! Michael N. Kühl geht nach knapp zwei Jahren!

Bis Mitte Juni wird Michael N. Kühl noch als David Hofer bei "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Dann ist Schluss. Und der Ausstieg wird ziemlich dramatisch. Denn David flüchtet völlig überstürzt aus Bichlheim. Der Grund dafür ist ein schlimmer Streit mit seiner Mutter Beatrice (Isabella Hübner). Dabei lässt er seine große Liebe Tina (Christin Balogh) und sein ungeborenes Kind zurück.

Doch für die Fans von "Sturm der Liebe" gibt es auch einen Trost. Denn die Serie bekommt einen attraktiven Neuzugang: Luca Zamperoni wird als Diego Alvarez einsteigen. Und der Schauspieler ist kein Unbekannter! Er spielte schon in „Verbotene Liebe“, „In aller Freundschaft“ und auch im Film „Honig im Kopf“ mit. Auf die Rolle des Diego freut er sich riesig! „‚Diego Alvarez‘ ist eine Figur mit zwei Gesichtern. Schauspielerisch hat es mich sehr gereizt, besonders die ‚böse‘ Seite plausibel zu machen. Denn böse Menschen haben meist kein Bewusstsein, warum sie so sind, wohl aber eine Rechtfertigung", erklärt Luca Zamperoni.

09. Mai 2017

Sturm der Liebe: David trennt sich von Anja!

Oh nein! Die arme Anja (Maria Weidner)! Ihr Freund David (Michael Kühl) trennt sich von ihr, um mehr für Tina (Christin Balogh) da zu sein. Werden die beiden am Ende ein Paar?

Oskar (Philip Butz) betrügt Tina mit Desirée. Als er ihr davon erzählt, zieht sie sich zurück und ist verletzt. Doch Anrufe auf Oskars Handy machen sie stutzig. Ist es Desirée, die Oskar ständig anruft? Oskar versucht sich zu rechtfertigen und will David die Schuld in die Schuhe schieben. Dafür klaut er sogar das Handy von ihm, um Tina zu zeigen, dass er dahinter steckt. Tina ist geschockt von der Aktion.

Sie will endgültig die Scheidung. Tina merkt, dass sie David immer noch liebt und zieht deswegen endgültig den Schlussstrich. Schon vorher kam es zum Kuss zwischen Tina und David. Doch haben die beiden eine Chance?

David trennt sich jedenfalls plötzlich von Anja, weil er jederzeit für Tina da sein will. Man darf gespannt sein, ob die beiden am Ende wirklich wieder zueinander finden…

08. Mai 2017

Sturm der Liebe: Steigt Jeannine Wacker aus der Serie aus?

Seit knapp einem Jahr spielt Jeannine Wacker nun die Clara Morgenstern bei "Sturm der Liebe". Mit ihrer sympathischen Art hat sie sich schnell zum Serienliebling gemausert. Und auch in ihrer Rolle läuft es gerade gut. Nach der Trennung von William (Alexander Milz) macht ihr ihre heimliche Liebe Adrian (Max Alberti) einen Antrag. Doch nun der Schock: Steigt Jeannine Wacker etwa aus der Serie aus?

Clara bekommt ein unschlagbares Angebot von einer japanischen Designerin. Dieses stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf! Sie will das Angebot auf jeden Fall annehmen, auch wenn sie ihre Freunde und vor allem Adrian damit vor den Kopf stößt. Adrian will sie trotzdem heiraten, und zwar noch bevor sie abreist. Packt sie danach wirklich die Koffer?

28. April 2017

Sturm der Liebe: Desirée attackiert Clara

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Situation eskaliert. Weil Adrian (Max Alberti) Gefühle für die hübsche Clara (Jeannine Wacker) hat, trennt er sich endgültig von Desirée (Louisa von Spies). Und die nimmt das überhaupt nicht gut auf. Ihr Hass gegenüber Clara wird immer größer. Und bald eskaliert die Situation.

Bei einem Dinner mit einigen Designern flippt Desirée endgültig aus und geht auf die arme Clara los. Nur schwer kann Adrian seine Ex aufhalten und kann so schlimmeres verhindern.

Die Liebe von Clara und Adrian steht aktuell einfach unter keinem guten Stern. Hoffentlich gibt es für sie bald schon ein Happy End...

25. April 2017

Sturm der Liebe: William geht auf Adrian los

Die Nachricht ist für William (Alexander Milz) ein riesiger Schock: Clara (Jeannine Wacker) macht ihm klar, dass sie ihn nicht heiraten kann, weil sie Gefühle für Adrian (Max Alberti) hat. Es bricht ihm das Herz und die Wut gegen seinen Bruder kocht hoch. Als er auf ihn trifft, geht William auf ihn los und verpasst ihm einen Kinnhaken.

Zum Glück können Werner (Dirk Galuba) und Susan (Marion Mitterhammer) Schlimmeres verhindern, als sie dazwischen gehen. Doch wie soll es jetzt mit den brüdern weitergehen? Werden sie sich je weider verragen können?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

20. April 2017

Sturm der Liebe: Adrian trennt sich endlich von Desiree

Es ist schon seit längerem offensichtlich, dass sie Beziehung von Adrian (Max Alberti) und Desiree (Louisa von Spies) alles andere als gut läuft. Doch bisher bleib das Paar trotzdem zusammen. Jetzt zieht Adrian endgültig den Schlussstrich!

Adrian musste eine Nacht mit Clara (Jeannine Michèle Wacker) in der Romantikhütte verbringen. Dort haben die beiden Schutz vor einem Schneesturm gesucht und wurden schließlich eingesperrt. Eigentlich sollte die Hütte für die Hochzeitsnacht von Clara und William gedacht. Doch als Clara und Adrian ihre Nacht auf engstem Raum miteinander verbringen und auch eine Flasche Champagner ploppen lassen, knistert es heftig zwischen ihnen.

Für Adrian ist nach dieser Nacht klar: Er kann nicht mehr mit Desiree zusammen sein und trennt sich endgültig von ihr. Clara will William allerdings immer noch heiraten. Doch ihre Gedanken kreisen immer wieder um Adrian und die Nacht in der Hütte. Nimmt auch sie bald allen Mut zusammen und macht Schluss?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

18. April 2017

Sturm der Liebe: Maria Weidner steigt ein

"Sturm der Liebe"-Fans dürfen sich auf einen hübschen Neuzugang freuen. Nachdem bereits Julia Alice Ludwig und Victoria Reich Schwung in die Serie bringen, steigt jetzt auch Schauspielerin Maria Weidner ein.

Maria Weidner ist die Neue bei "Sturm der Liebe" ARD/Christof Arnold

Maria Weidner kommt in der Rolle als Anja Ransmayer an den „Fürstenhof“. Dort wird sie als Restaurantleiterin arbeiten. Allerdings erst einmal auf Probe. Doch das läuft für sie anders als erhofft. Denn schon am ersten Tag gerät die schöne Brünette mit David (Michael Kühl) aneinander. Er will nicht mit ihr arbeiten und sie will sich nicht von ihm unterdrücken lassen. Schaffen die beiden es doch noch sich zu arrangieren?

Maria Weidner ist in der TV-Welt keine Unbekannte. Sie spielte bereits in zahlreichen Produktionen wie "Die Rosenheim-Cops", "SOKO 5113" oder "Der Alte – Melodie des Todes" mit.

10. April 2017

Sturm der Liebe: Kilo-Frust bei Alfons

Oje, der arme Alfons (Sepp Schauer). London schlägt ihm ganz schön auf die Hüften! Er hat ganze fünf Kilo in England zugenommen. Das entgeht natürlich auch nicht Hildegard (Antje Hagen). Sie sieht deutlich, wie sein Hemd spannt. Setzt sie ihn nun auf kanllharte Diät?

Bei Fabien (Lukas Schmidt) und Nora (Mirja Mahir) gibt es Ärger! Nils (Florian Stadler) erfährt von Fabien, dass er Nora die abfotografierten Prüfungsaufgaben übergeben hat. Der findet das nicht richtig. Und gebracht hat es am Ende auch nichts! Denn die Aufgaben kamen gar nicht erst in der Prüfung vor. Jetzt denkt Nora, dass Fabien sie reingelegt hat. Kann er sie vom Gegenteil überzeugen?

30. März 2017

Sturm der Liebe: Alexander Milz ist der neue Mr. Right!

Im Mai startet die bereits 13. Staffel der Telenovela „Sturm der Liebe“. Die Liebesgeschichte rund um Clara Morgenstern (Jeannine Michèle Wacker) und Adrian Lechner ist bald zu Ende erzählt, jetzt steigt aber bald ein Hottie in die Soap ein!

Alexander Milz ist bald bei „Sturm der Liebe“ zu sehen und wird den Fitnesstrainer William Newcombe spielen. "Wir beschreiten dramaturgisch gesehen in der kommenden Staffel neue Wege, indem wir bis zum Schluss offen lassen, für welche der beiden Traumfrauen sich William entscheiden wird“, erklärte die Produzentin Bea Schmidt gegenüber dem „Presseportal“. Zwischen Ella Kessler (Victoria Reich) und Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) kann er sich entscheiden.

28. März 2017

Sturm der Liebe: Beatrice ist schwanger!

Bei "Sturm der Liebe" ist das Baby-Fieber ausgebrochen. Tina (Christin Balogh) erwartet ja schon länger Nachwuchs. Doch sie bleibt nicht die einzige, die ein Baby erwartet. Denn wie jetzt rauskommt, ist auch Beatrice (Isabella Hübner) schwanger! Eigentlich befürchtet die schlne Blondine, dass sie an Krebs erkrankt ist. Sie ist voller Sorge und wartet auf das Untersuchungsergebnis. Doch das fällt ganz anders aus als erwartet!

Der Untersuchungsbericht von Michael (Erich Altenkopf) belegt nämlich, dass Beatrice nicht an Krebs erkrankt ist, sondern ein Baby erwartet. Doch für Beatrice ist die Schwangerschaft nicht das ganz große Glück. Denn zwischen ihr und Friedrich (Dietrich Adam) läuft es nach wie vor schlecht. Und das Angebot von Friedrich macht das Verhältnis sicher nicht einfacher: Nach langer Überlegung bietet er Beatrice an, zumindest während ihrer Schwangerschaft am „Fürstenhof“ zu bleiben. Doch er stellt eine Bedingung: Sie muss ihm das Kind nach Geburt überlassen. Ob sich Beatrice auf diesen Deal einlässt?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste

23. März 2017

Sturm der Liebe: Julia Alice Ludwig und Victoria Reich sind die Neuen!

Sturm der Liebe bekommt Verstärkung! Gleich zwei neue Geischter werden bald in der Serie zu sehen sein und die bringen ganz schön viel Wirbel rein. Julia Alice Ludwig und Victoria Reich werden den Cast aufmischen. Sie werden die besten Freundinnen „Eleonore ‚Ella‘ Kessler“ und „Rebecca Herz“ spielen.

Die beiden Frauen wollen unbedingt eine Hochzeitsagentur auf die Beine stellen und wollen ihr Talent ausgerechnet bei der Traumhochzeit von Adrian und Clara beweisen.

Victoria Reich und Julia Alice Ludwig sind die Neuen bei "Sturm der Liebe" ARD/Ralf Wilschewski

Julia Alice Ludwig und Victoria Reich sind keine Unbekannten. Victoria ist Musical-Darstellerin und war außerdem regelmäßig bei der Sat.1-Krimi-Doku-Reihe „Einsatz in Köln“ zu sehen. Julia Alice Ludwig war unter anderem zwei Mal bei der beliebten Sendung "Zimmer frei!" Victoria Reich hat ihren ersten Auftritt bei "Sturm der Liebe" bereits am 28. April, Julia Alice Ludwig stößt am 8. Mai dazu.

22. März 2017

Sturm der Liebe: Clara und Adrian heiraten!

Es war ein langes hin und her, doch jetzt gibt es endlich ein Happy End: Adrain (Max Alberti) und Clara (Jeannine Michèle Wacker) heiraten! Sie überwinden am Ende alle Intrigen und Probleme - und davon gab es im letzten Jahr wirklich genug!

Sturm der Liebe: Clara und Adrian heiraten ARD/Christof Arnold

Für Adrian war Clara in der Vergangenheit immer eine Sandkastenfreundin. Von einer Romanze waren die beiden weit entfernt. Und so heiratete er eine andere: Desirée. Und auch Clara plante eigentlich ihre Hochzeit mit William. Doch die Gefühle von Adrian und Clara werden immer stärker. So sehr sie die auch unterdrücken wollen. Und so kommt es zum romantischen Showdown.

Adrian und Clara finden endlich zueinander und feiern eine romantische Märchenhochzeit im Schloss.

Der vorraussichtliche Sendetermin ist am 15. Mai. um 15.10 Uhr im Ersten

20. März 2017

Sturm der Liebe: Charlotte erhält eine schlimme Diagnose

Es war ein Schock für alle! Charlotte (Mona Seefried) wurde bewusstlos in einer Schlucht gefunden. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmordversuch aus. Denn Friedrich (Dietrich Adam) findet einen Abschiedbrief vor. Den hat aber nicht Charlotte geschrieben, sondern Beatrice (Isabella Hübner). Im Krankenhaus weiß zunächst niemand, ob Charlotte überhaupt überleben wird. Alle sind in großer Sorge. Doch dann kommen die erlösenden Nachrichten: Charlotte wacht endich auf!

Doch dann folgt plötzlich der nächste Schock! Charlotte leidet an Amnesie und glaubt, dass sie 30 Jahre jünger ist.

14. März 2017

Sturm der Liebe: Große Sorge um Tinas Baby

Tina freut sich riesig auf ihr Baby. Doch wie jede werdende Mama entwickelt auch sie in der Schwangerschaft einen Mutterinstinkt. Und der sagt ihr nichts Gutes! Denn Tina macht sich plötzlich große Sorgen um die Gesundheit ihres Babys. Ist etwas mit dem ungeborenen Kind nicht in Ordnung?

Völlig verzweifelt lässt sich Tina schließlich von David zu einer pränatalen Diagnostik überreden. Doch das Warten auf das Ergebnis der Untersuchung macht Tina fast verrückt. Oskar muss sie von ihren Gedanken ablenken. Als die Diagnose dann endlich kommt, können alle aufatmen: Die Sorge war umsonst, dem Baby geht es gut.

9. März 2017

Sturm der Liebe: Wird Charlotte sterben?

Das Eifersuchtsdrama um die Beziehung zwischen Friedrich, Charlotte und Beatrice nimmt ein dramatisches Ende! Beatrice bittet Friedrich wieder, sie zu heiraten. Doch der will nach der gescheiterten Ehe mit Charlotte nichts davon wissen. Als er nach seinem Kuraufenthalt auch noch versucht, Charlotte wieder für sich zu gewinnen, ist Beatrice mehr als verletzt. Beatrice versucht ihn zu erpressen und bietet ihm ihre Anteile an, wenn er endlich damit aufhört, sie so zu ablehnend zu behandeln. Doch er demütigt sie aufs neue und erklärt ihr, dass dies nur geschehen würdet, wenn sie wenigstens annähernd so wie Charlotte wäre. Beatrice platzt der Krage, sie ist fest etschlossen Charlotte aus dem Weg zu räumen. Es kommt zum Drama!

Charlotte wird bewusstlos in einer Schlucht gefunden! Friedrich findet einen Abschiedbrief von ihr und glaubt an einen Selbstmordversuch! Was er nicht weiß: Die Nachricht hat Beatrice geschrieben, um es wie einen Suizid aussehen zu lassen. Hat sie versucht sie zu töten?

Charlotte wird sofort ins Krankenhaus gebracht, doch es sieht nicht gut aus und niemand weiß, ob sie überleben wird...

7. März 2017

Sturm der Liebe: Friedrich bricht zusammen!

Große Sorge um Friedrich (Dietrich Adam)! Er bricht urplötzlich vor den Augen von Charlotte (Mona Seefried) zusammen. Der Grund? Eine Abstoßungsreaktion seiner Niere, die er vor einiger Zeit transplantiert bekommen hat. Charlotte ist geschockt und ruft sofort den Notarzt. Zum Glück rechtzeitig! Der Notarzt bringt Friedrich in die Klinik!

Als Beatrice (Isabella Hübner) von dem tragischen Zusammenbruch erfährt, will sie sofort in die Klinik! Doch Friedrich will sie nicht sehen. Er will nur Charlotte bei sich haben. Die ringt sich auch tatsächlich zu einem Besuch durch. Freidrich hat endlich die Gelegenheit sich bei ihr zu bedanken, sie hat schließlich sein Leben gerettet. Doch als er plötzlich ihre Nähe sucht, wird es für Charlotte zu viel!

3. März 2017

Sturm der Liebe: Zerbricht die Ehe von Adrian und Desirée endgültig?

Es war ein zärtlicher Kuss, der immer noch für Wirbel sorgt! Adrian (Max Alberti) und Clara (Jeannine Wacker) haben sich geküsst. Doch beide versuchen den Kuss als Ausrutscher abzutun - besonders Clara! Trotzdem ist er immer noch Thema. Deswegen versichert Adrian William (Alexander Milz) krampfhaft, dass er glücklich mit Desirée (Louisa von Spies) verheiratet ist. Aber William glaubt ihm kein Wort.

Als auch noch Desirée von dem Kuss erfährt, schmeidet sie einen bösen Plan. Sie will William und Clara endgültig loswerden, sie sollen vom "Fürstenhof" verschwinden. Sie lässt es so aussehen, als würde William die Gage für das Golfturnier selber verhandeln. Doch mit diesem Plan kommt sie nicht durch! William und Clara durschauen den Plan von Desirée und wenden sich an Adrian. Doch als der seine Frau zur Rede stellt, flippt sie aus und macht ihm eine riesen Szene wegen dem Kuss mit Clara. Bedeutet das das Ende der Ehe?

24. Februar

Sturm der Liebe: Am Montag gibt es keine neue Folge

Schlechte Nachrichten für alle "Sturm der Liebe"-Fans. Am Montag fällt die Ausstrahlung aufgrund der Karnevalsberichterstattung in der ARD aus. Erst am Dienstag geht es mit der neuen Folge weiter. Schon letzte Woche mussten die Fans wegen der Wintersportübertragung drei Tage lang auf neue Episoden ihrer geliebten Sendung verzichten.

24. Februar

Sturm der Liebe: Oskar kann aufatmen

Gute Nachrichten für Oskar: David hat zugegeben, dass er Sigmund Sorge für seine Aussage bezahlt hat. Nun muss der die nur noch vor Gericht widderufen. Nachdem Oskar Tina von Davids Geständnis erzählt wendet sie sich von David ab.

23. Februar 2017

Sturm der Liebe: Beatrice erpresst Friedrich

Beatrice gelingt es schließlich doch Friedrich zu erpressen. Offiziell verkündet sie, dass sie ab jetzt die Verwaltung von Birgit Claasens Anteilen übernimmt.

Ganz so leicht ist es für William nicht, sein Studium wiederaufzunehmen. Weil eine Versöhnung mit Adrian für ihn nicht in Frage kommt, will er ihn, wie Clara ihm vorschlägt, nicht bitten ihm zu helfen.

Die Situation rund um Oskar spitzt sich zu. Um ein geringeres Strafmaß zu bekommen, müsste er zugeben, dass er Philipp in Folge eines Streits tödlich verletzt hat. Wird er dies wirklich tun?

22. Februar 2017

Sturm der Liebe: Clara und Adrian küssen sich

Clara und Adrian haben sich geküsst, doch Clara tut das Ganze nur als Ausrutscher ab. William trifft währenddessen die Entscheidung nicht an der Taekwondo-Weltmeisterschaft teilzunehmen. In ihm reift ein neuer Plan, er will sich wieder um sein Sportmanagement-Studium kümmern. Eine Nachricht, die sowohl Adrian als auch Clara freut.

Nachdem David den Rollstuhl seiner Mutter findet beschäftigt ihn und Desirée vor allem die Frage, was es mit dem Verschwinden von Beatrice auf sich hat. Bevor Desirée die Polizei einschaltet, kehrt Beatrice wieder an den "Fürstenhof" zurück und schiebt die Schuld auf Friedrich. Der will sich das nicht gefallen lassen und erklärt Beatrice, dass sie mit ihrer Erpressung bei ihm keine Chance hat.

21. Februar 2017

Sturm der Liebe: Friedrich lässt die Hochzeit platzen!

Was für eine Demütigung für Beatrice. Friedrich hat vor dem Altar tatsächlich "Nein" gesagt. Er erklärt ihr auch ganz offen, dass er niemanden heiraten will, der, was Eifersucht angeht, so eskaliert wie sie. Beatrice' wütende Reaktion: Sie droht Friedrich an Rache zu nehmen und verlässt schließlich heimlich und ohne ihren Rollstuhl den "Fürstenhof".

William ist voller Hoffnung, dass sein Knie bald wieder vollkommen geheilt ist. Doch Nils sieht das ganz anders und eröffnet William, dass er wahrscheinlich nie wieder Leistungssport ausüben kann. Als William schließlich Adrian begegnet, reagiert er ziemlich ungehalten. Kein Wunder, dass Adrian das nicht kalt lässt und er sich in der Pianobar betrinkt. Dort bekommt er schließlich Gesellschaft von Clara.

20. Februar 2017

Sturm der Liebe: Beatrice erfährt die Wahrheit

Bevor die Situation rund um den Ring eskaliert, greift Werner ein und fordert ihn vehement von Beatrice zurück. Dadurch wird Beatrice auch klar, dass Werner hinter der ganzen Angelegenheit steckt und sie Friedrich falsch verdächtigt hat. Beatrice versöhnt sich daraufhin mit Friedrich, doch für ihn scheint die ganze Sache noch nicht erledigt zu sein. Schließlich fiel Beatrice schon in der Vergangenheit mit ihrer Unberechenbarkeit auf.

Natascha und Nils haben noch mal Glück gehabt, da Michael sie doch nicht zusammen ertappt. Obwohl Natascha sich, nachdem sie von der Lesung Wind bekommt, zuerst schlecht fühlt, kommt es wieder zu einem heißen Treffen mit Nils. Nils ist zwar nicht der Meinung, dass sie wirklich eine Affäre möchte. Doch in diesem Punkt täuscht er sich.

Seit wann läuft "Sturm der Liebe"?

Seit über zehn Jahren wird die beliebte Telenovela schon ausgestrahlt. Die erste Folge lief am 26. September 2005 im Fernsehen, die Dreharbeiten hatten Anfang August 2005 begonnen.

Wie viele Staffeln "Sturm der Liebe" gibt es schon?

Über 2600 Folgen wurden schon gesendet. Mittlerweile läuft die Sendung auch schon in der 12. Staffel.

Wann wird "Sturm der Liebe" ausgestrahlt?

Die Telenovela hat einen festen Sendetermin und läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr auf Das Erste.

Um was geht es bei "Sturm der Liebe"?

Wie der Name schon verrät, geht es in der Sendung hauptsächlich um die Liebe. Im Vordergrund steht dabei das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" in der fiktiven oberbayerischen Gemeinde Bichlheim und die damit verbundenen Personen. Jede Staffel hat ein bestimmtes Liebespaar zum Thema, das erst nach und nach zueinanderfindet.

Sturm der Liebe: Wer ist das aktuelle Liebespaar?

In Staffel 12, die schon seit dem 26. Juli 2016 ausgestrahlt wird, steht die Beziehung zwischen Clara Morgenstern (Jeannine Michèle Wacker) und Adrian Lechner (Max Alberti) im Fokus.

Sturm der Liebe: Wer sind die Darsteller?

Jeannine Michèle Wacker spielt Clara Morgenstern

Max Alberti spielt Adrian Lechner

Louisa von Spies spielt Desirée Bramigk

Alexander Milz spielt William Newcombe

Dietrich Adam spielt Friedrich Stahl

Isabella Hübner Beatrice Hofer

Dirk Galuba spielt Werner Saalfeld

Mona Seefried spielt Charlotte Saalfeld

Sepp Schauer spielt Alfons Sonnbichler

Antje Hagen spielt Hildegard Sonnbichler

Erich Altenkopf spielt Dr. Michael Niederbühl

Christin Balogh spielt Tina Kessler

Philip Butz spielt Oskar Reiter

Bojana Golenac spielt Melli Morgenstern

Michael N. Kühl spielt David Hofer

Joachim Lätsch spielt André Konopka

Marion Mitterhammer spielt Susan Newcombe

Lukas Schmidt spielt Fabien Liebertz

Florian Stadler spielt Nils Heinemann

Melanie Wiegmann spielt Natascha Schweitzer

Wer ist am längsten dabei?

Werner Saalfeld, gespielt von Dirk Galuba

Charlotte Saalfeld, gespielt von Mona Seefried

Alfons Sonnbichler, gespielt von Sepp Schauer

Hildegard Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen

Alle vier spielen ihre Rollen schon seit der ersten Folge.

Sturm der Liebe: Wann werden die Folgen wiederholt?

Die Episoden werden in der Regel am Folgetag nach der Erstaustrahlung im Vormittagsprogramm bei verschiedensten regionalen Programmen der ARD wiederholt. Eine genaue Auflistung findet ihr hier. Die aktuellen Folgen stehen übrigens auch in der Mediathek der ARD für eine Woche nach der Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung.