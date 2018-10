Sturm der Liebe: Ausstiegs-Schock!

Reddit this

Ja, sie steigt aus! verlässt nach über einem Jahr die beliebte Serie aus dem Ersten.

Sturm der Liebe-Star Larissa Marolt: Freizügiges Foto aufgetaucht!

Larissa Marolt über ihren Ausstieg

Für das Model selbst, waren die Dreharbeiten zu " " eine ganz besondere Erfahrung. "Mein Engagement bei 'Sturm der Liebe' war eine Erfahrung fürs Leben. Mich hat der wahnsinnige Zusammenhalt in dieser Produktion beeindruckt. Jetzt ist es Zeit weiterzuziehen, aber ich nehme unglaublich viele schöne Erinnerungen mit", gesteht die 26-Jährige.

Doch auch, wenn der Abschied Larissa sicher schwer fällt. Sie ist sehr dankbar, dabei gewesen zu sein. "Ich empfinde große Dankbarkeit: Dankbarkeit für ein großartiges Team, das mich in allem beispiellos unterstützt hat. Dankbarkeit, dass ich diese Rolle spielen und so tolle Menschen kennenlerne durfte. Danke für diese verrückte Zeit und Danke für die tolle Unterstützung der Fans", so die Österreicherin weiter.

Larissa Marolt macht weiter

Nun ist es aber Zeit, sich anderen Projekten zu widmen. So steht Larissa Marolt aktuell beispielsweise schon erfolgreich auf der Theaterbühne. Was sonst noch alle kommt? Man darf gespannt sein...