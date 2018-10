Sturm der Liebe: Das Serien-Geheimnis wurde gelüftet!

Reddit this

Die Serie erzielt unglaubliche Marktanteile von teilweise mehr als 25 Prozent. In den letzten 13 Jahren gab es 44 Wochenzeiten und 23 Scheidungen – sogar 15 Morden waren in über einem Jahrzehnt dabei.

"Sturm der Liebe" erreicht Top-Quoten

Die Serie rund um den Fürstenhof hat die Zuschauer in den Bann gezogen und begeistert ein Millionenpublikum – die Serie stellt die Konkurrenz täglich um 15:10 Uhr in den Schatten. Doch warum ist „ “ eigentlich so erfolgreich?

SdL-Produzentin spricht über den Erfolg

"Damals war der Hype am größten und wir hatten Quoten erreicht, die für eine tägliche Serie im Nachmittagsprogramm eigentlich unrealistisch waren", sagt Produzentin Bea Schmidt kürzlich im Interview der Nachrichtenagentur dpa.

Die Quoten sind in den vergangenen Jahren zwar etwas zurückgegangen, befinden sich aber nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau. "Dass es so nicht dauerhaft weitergehen konnte, war klar“, erklärt sie weiter.

Warum kommt die Serie so gut an?

Die Medienwissenschaftlerin Joan Kristin Bleicher glaubt zu wissen, weshalb die -Produktion so erfolgreich: "Eine ganz klar regionale Zuordnung und immer wieder neue Figuren in einem altbekannten Setting."

Die höchste Quote erzielte „Sturm der Liebe“ übrigens am 18. Januar 2017 – die Folge sahen 4,56 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei unglaublichen 26,2 Prozent. Nachdem damals unter anderem „Anna und die Liebe“ sowie „ “ eingestellt wurden, sind „Sturm der Liebe“ und „ “ die einzigen Telenovelas im Fernsehen. „Sturm der Liebe“ läuft täglich um 15:10 Uhr in der ARD.