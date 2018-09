Sturm der Liebe: Endlich! Der Trailer zur 15. Staffel ist da

Reddit this

Am 20. Oktober startet endlich die 15. Staffel von "Sturm der Liebe". Doch der Trailer lässt so einige Fragen offen...

Die " "-Fans kriegen sich vor Freude gar nicht mehr ein! Endlich gibt es den ersten kleinen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin wurde jetzt der erste Trailer gezeigt. In der neuen Staffel steht vor allem die Dreiecksbeziehung zwischen Joshua (Julian Schneider), Denise (Helen Barke) und Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) im Vordergrund. Weitere neue Hauptrollen übernehmen Julian Schneider (Joschua), Helen Barke (Denise) und Jenny Löffler (Annabelle).

Sturm der Liebe: Wundervolle Überraschung für die Fans!

Stirbt Christoph doch nicht den Serientod?

Auch mit alten Bekannten wie Dirk Galuba und Sepp Schauergibt es ein Wiedersehen. Doch eine Aufnahme im Trailer verwirrt die Fans. Denn auch Christoph (Dieter Bach) ist in dem Vorschau-Clip zu sehen. Stirbt er doch nicht den Serientod? "Ich würde mich freuen, wenn Christoph überlebt" und "Ich dachte Christoph stirbt, aber wenn er noch im Vorspann ist wohl nicht", freuten sich die Fans auf . Die heutige Folge löste das Rätsel jedoch schon auf: Christoph ist am Leben! Dramatisch geht es in Staffel 15 sicherlich trotzdem weiter…