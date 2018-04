Sturm der Liebe: Florian Stadler steigt nach 10 Jahren aus!

Zehn Jahre lang schlüpfte Florian Stadler in die Rolle des Fitnesstrainers Nils Heinemann bei "Sturm der Liebe". Jetzt ist Schluss! Der Schauspieler steigt aus der Serie aus!

Die traurige Neuigkeit berichtet jetzt "Bild". "Ich musste versprechen, kein Hausmann zu werden und nicht nur noch Golf zu spielen", erklärt Florian Stadler die Reaktion seiner Frau Martina.

Für die Fans von "Sturm der Liebe" ist die Nachricht ein Schock! Nils hat in der Serie gerade erst in Tina die große Liebe gefunden. Nach langem hin und her wurden die beiden ein Paar. Doch jetzt muss Tina endgültig Abschied nehmen. Ob Nils Heinemann den Serientod sterben muss oder einfach nur den Fürstenhof verlässt? Man darf gespannt sein....