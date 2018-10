Sturm der Liebe-Florian Stadler: Jubel-News für seine Fans!

Das -Aus von Florian Stadler war nicht nur für seine Fans ein absoluter Schock! Auch die Fürstenhof-Community zeigte sich sichtlich betroffen, über den Ausstieg des Schauspielers. Doch nun die tollen Neuigkeiten!

Sturm der Liebe-Star Julian Schneider: Hat er eine Freundin?

Strum der Liebe-Star Florian Stadler spielt in neuer Serie mit

Wie Florian nun via " " verkündet, ist er dem Serien-Business weiterhin treu geblieben. So berichtet er, dass er jetzt für eine in Tschechien produzierte Serie von der Kamera stand: "Bye bye Tschechien - Am Anfang der Dreharbeiten im Juli habe ich nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Eine Serie in einem anderen Land in einer anderen Sprache, die ich nicht beherrsche. Ich bin sehr glücklich und froh, dass ich dieses Abenteuer gewagt habe und bedanke mich für das riesige Vertrauen, das mir das Team entgegengebracht hat! Dĕkuji." Das solch eine von seinen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Florian Stadler: Seine Strum der Liebe-Fans sind begeistert

Wie unter dem Post des Schauspielers deutlich wird, hat Florian mit seiner Nachricht bei seinen Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Du schaust so glücklich und zufrieden aus. Toll, dass du den Schritt gegangen bist. Mach weiter so. Ich wünsche dir ganz viel Glück für deine weiteren Vorhaben." Bei einigen wird allerdings auch Wehmut deutlich. So heißt es ebenfalls: "Du fehlst uns im Fürstenhof! Mach's gut, wo immer du auch bist!"