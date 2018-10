Sturm der Liebe: Gibt sich auch dieses Serien-Paar das Jawort?

Reddit this

Na das ist mal eine echte Sensation! In einigen Tagen geben sich Serien-Paar Alicia und Victor das Jawort. Wie jetzt jedoch bekannt wurde, sind sie nicht die einzigen, die vor den Traualtar treten könnten...

Alle -Fans warten schon jetzt sehnsüchtig auf den großen Tag, an dem sich das Serien-Paar Alicia und Viktor das Jawort geben. Doch nun die Überraschung! Eines der neusten Serien-Bilder zeigt jetzt, dass auch ein anderes Sturm der Liebe-Liebesgespann den großen Schritt wagen könnte...

Sturm der Liebe: Alicia & Viktor heiraten

In vier Tagen ist es endlich soweit! Alicia und Viktor wagen den großen Liebes-Schritt und treten vor den Traualtar, um ihre Liebe durch das Serien-Jawort zu krönen. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Wie nun allerdings enthüllt wurde, könnte auch ein anderes Serien-Paar den Bund der Ehe eingehen. Können sich alle Sturm der Liebe-Anhänger somit auf einen weiteren Heiratsantrag freuen?

Sturm der Liebe: Heiratet auch dieses Paar?

Wie nun die neusten Sturm der Liebe-Bilder zeigen, könnten auch Paul und Romy den Hochzeits-Schritt wagen. So ist zu sehen, wie Paul vor seiner Romy kniet und damit stark an einen Hochzeitsantrag erinnert. Ob dies jedoch wirklich der Fall ist, ist noch nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf die Auflösung!