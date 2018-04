Sturm der Liebe: Mega-Comeback!

Erst gestern mussten die "Sturm der Liebe"-Fans den überraschenden Ausstieg von Florian Stadler alias Nils Heinemann verkraften. Jetzt können sie sich wieder freuen! Denn der eine geht und der andere kommt! Saša Kekez feiert nämlich schon im Mai sein Comeback!

Saša Kekez kommt nach vier Jahren zurück zu "Sturm der Liebe"

Von 2013 bis 2014 spielte Saša Kekez die Rolle des Goran Kalkbrenner. Der machte in Südamerika Karriere, doch jetzt kehrt er nach vier Jahren wieder zurück nach Bichlheim! "Zu 'Sturm der Liebe' zurückzukehren, ist fast wie auf Klassenfahrt zu gehen. Einerseits arbeitet man konzentriert und effektiv an einem Projekt, andererseits hat man eine lustige Zeit mit tollen Menschen und viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal mitfahren kann", heißt es in der Pressemitteilung von ARD.

Goran Kalkbrenner verliebt sich in Romy

Die Rückkehr von Womanizer Goran Kalkbrenner sorgt für ziemlich viel Wirbel! Er verguckt sich sofort in Romy und will ihr Herz erobern. Die hat aber immer noch ein Auge auf Paul geworfen...