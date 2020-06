Sturm der Liebe-Star Christian Feist wechselt zu AWZ

Damians Vater ist der Cousin von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich).

Und er bleibt nicht der einzige Neuzugang, über den sich Fans von AWZ in diesem Jahr noch freuen dürfen: Ab Mitte Oktober kommt Maike Johanna Reuter (28) als Pauline Reusch in die Soap. Pauline arbeitet als Krankenschwester im St. Vincent Hospital und freundet sich dort mit Vanessa Steinkamp (Julia Augustin) an.