Sturm der Liebe-Star Erich Altenkopf: Überraschende Ehe-Beichte!

" " wird in München gedreht, der Schauspieler lebt aber mit seiner Familie in Wien, da ist die Alltags-Organisation nicht so einfach! "Die Organisation ist eine unheimliche Belastung. Durch unsere unregelmäßigen Arbeitszeiten müssen wir ständig planen. Ich versuche jedoch, die Dreharbeiten so schnell wie möglich abzuschließen. Oft fahre ich dann noch nachts nach Wien und übernehme sofort die Kinder", gesteht der "Dr. Michael Niederbühl"-Darsteller. Keine einfache Sache, doch die Familie bekommt es ganz gut hin.

Ohne Zoff geht es aber auch bei den Altenkopfs nicht. "Da geht es stürmischer zu als in der Serie (lacht)! Natürlich gibt es auch bei uns mal Zoff. Schon die Tatsache, dass wir die Städte getauscht haben, sorgt für Konfliktpotenzial! Lilian ist gebürtige Münchnerin, ich bin Wiener. Für die Arbeit ist sie damals nach Wien gezogen. Und jetzt drehe ich in München …

Erich Altenkopf: Noch ein Baby?

Bei dem "Sturm der Liebe"-Star und seinen Liebsten geht es eben auch nicht anders zu, als bei allen anderen. Auch wenn es mal knallt, am Ende haben sich alle wieder lieb. Denn für den Schauspieler ist die Familie das Wichtigste im Leben. Können sich die Fans da vielleicht sogar noch auf mehr Nachwuchs freuen? "Fragen Sie mich das nicht, wenn mein Sohn um 5 Uhr in der Früh brüllt, weil er Hunger hat und mich dann meine Tochter anschreit, weil ihr Bruder schreit (lacht). Wenn ich mir jedoch eine romantische Situation vorstelle, in der ich mit meiner Familie am Strand stehe und den Sonnenuntergang genieße, würde ich wahrscheinlich Ja sagen", lacht er. Ein klares "Nein" klingt definitiv anders...