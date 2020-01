"Sturm der Liebe"-Star Ferdinand Schmidt-Modrow: Tod mit 34!

Reddit this

Wie tragisch! Ex-" "-Star Ferdinand Schmidt-Modrow ist tot. Wie die "Abendzeitung" berichtet, ist er während seines Aufenthaltes in Bremerhaven völlig unerwartet gestorben. Die Todesursache ist eine nicht erkannte Vorerkrankung.

Große Trauer um Ferdinand Schmidt-Modrow

Ferdinand wurde 2016 durch die Rolle des "Berti" Liebig in "Sturm der Liebe" bekannt. Außerdem war er fester Bestandteil von der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie Bettina Ricklefs meldete sich bereits zu seinem Tod zu Wort: "Ich bin tief berührt von Ferdinand Schmidt-Modrows Tod. Er war ein unglaubliches Ausnahmetalent und ein bayerischer Schauspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann: ein wunderbarer Komödiant, aber auch im dramatischen Fach zu Hause. Mit seinem Facettenreichtum, seiner Sensibilität und seiner Energie hat er sich seine Rollen erobert und war auch menschlich ein Geschenk. Wir werden ihn in der großen Familie des Bayerischen Rundfunks furchtbar vermissen."

