Sturm der Liebe-Star Larissa Marolt: Sexy Foto sorgt für Furore!

Sexy! Larissa Marolt zeigt sich auf Instagram so sexy wie nie....

Hot, hotter, ! Die " "-Blondine zeigt sich extrem freizügig - und begeistert damit ihre Fans!

Larissa Marolt wehrt sich gegen Berichte

Larissa Marolt sexy wie nie!

Auf einem -Foto präsentiert sich die Schauspielerin mit Strapse und sexy Korsage. Der Grund? Sie steht gerade für ein Theaterstück auf der Bühne. Der heiße Fummel ist tatsächlich ihr Kostüm. "Back in my costume -Jedermann in Potsdam!! Alle Vorstellungen sind bereits jetzt schon ausverkauft! Einfach unglaublich", schreibt sie happy dazu. Und nicht nur sie ist glücklich - auch ihre Anhänger feiern das Bild.

"Verdammt heißes Bild, liebe Larissa", "Das Bild ist der Wahnsinn" oder " Du schaust auf dem Bild Zauberhaft schön aus", lauten nur einige der Kommentare unter dem Foto. Larissa weiß eben, wie sie ihre Fans glücklich macht....

Larissa Marolt: Seit 2017 bei "Sturm der Liebe"

Doch so sexy wie sich Larissa Marolt auf der Theaterbühne zeigt, vor der Kamera zeigt sie sich lieber etwas zugeknüpfter. Seit 2017 verkörpert sie die die Alicia bei "Sturm der Liebe" - doch auch in der Serie wird es nicht langweilig! Aktuell geht Alicia durch eine schwere Zeit! Sie hat eine Fehlgeburt erlitten, außerdem steht auch noch die Hochzeit von ihr und Viktor kurz bevor. Es bleibt also spannend...