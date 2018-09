Sturm der Liebe: Wundervolle Überraschung für die Fans!

Vergangenen Donnerstag kamen eingefleischte " "-Fans auf ihre Kosten! In der 300. Jubiläums-Folge gab's endlich ein Wiedersehen mit den alten Bekannten Gregory B. Waldis, Sarah Stork, Daniel Fünffrock, Alexander Milz und vor allem Birte Wentzek. Ein voller Erfolg! Denn die Jubiläums-Folge heimste die besten Quoten des Jahres ein. Als kleines Dankeschön posteten Antje Hagen, Dirk Galuba und Sepp Schauer ein süßes Bild auf dem offiziellen -Account. "Wir sind immer noch ganz überwältigt", kommentierten sie den Schnappschuss.

Birte Wentzek: Überraschende Beichte nach "Sturm der Liebe"-Comeback!

Positives Feedback von den Fans

Die Erwartungen der Fans konnten in der 3000. Folge sogar übertroffen werden. "Das war wirklich eine besonders schöne Folge! Freue mich immer, wenn bekannte Gesichter wieder auftauchen!", schrieb ein User. Andere ließen ihre Idole wissen: "Ich liebe 'Sturm der Liebe'. Hab ich früher immer mit meiner Oma geschaut und jetzt mittlerweile ist es so spannend, dass es gar nicht mehr ohne Sturm geht. Beste Serie Ever!" und "Ich schaue jede Folge und liebe sie! Mein größter Wunsch ist es, einmal eine Schauspielerin in 'Sturm der Liebe' zu sein."