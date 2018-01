Sturmtief Friederike fegt über Deutschland: Alle aktuellen Warnungen

Wer diesen Winter bislang noch keine Chance hatte, sich so richtig unangenehm eisig-winterlich zu fühlen, hätte heute, dank Orkantief "Friederike", potentiell viele Möglichkeiten dazu.

Doch anstatt sich ins Schneegestöber zu stürzen, empfiehlt der Deutsche Wetterdienst allen dringend, möglichst zuhause zu bleiben - es gelten offizielle Unwetterwarnungen! In breiten Streifen soll "Friederike" von Nordrhein-Westfalen und Süd-Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ziehen. Schnee-, Schneeregen und Glätte sind in ganz Deutschland zu erwarten.

In NRW fällt die Schule aus

Auch vor Orkanböen mit einer Stärke bis zu 140 km/h wird eindringlich gewarnt. Die Stadt Düsseldorf gab über Facebook bekannt, dass alle Schüler bis 10.30 Uhr von der Schule abgeholt werden sollen, oder bis zum Ende des Sturmes in der Schule bleiben müssen. In breiten Teilen Mittel-Deutschlands bleiben die Schulen heute sogar ganz geschlossen. Auch die gefährliche Glätte ist für ganz Deutschland ein Problem - in Teilen Niedersachsens kam es bereits gestern im Minutentakt zu zahlreichen Unfällen.

Wer statt des Autos sicherheitshalber auf die Bahn umsteigen möchte, wird -Überraschung- heute leider auch enttäuscht. Diese teilte aufgrund der Wetterlage mit, dass großflächige Einschränkungen im Bahnverkehr möglich sind: Züge fahren langsamer, Verspätungen sind vorprogrammiert. In NRW wurde der Bahnverkehr inzwischen sogar komplett eingestellt.

Eingeschränkter bis gänzlich eingestelllter Bahnverkehr ist zu erwarten (c) dpa

Wer heute also nicht unbedingt raus muss, dem wird empfohlen Aufenthalte im Freien ganz zu vermeiden. Nicht nur erhöhte Ausrutsch-Gefahr (dank Eis und Schneematsch) erwartet einen draußen, es wird auch vor herabstürzenden Dachziegeln, entwurzelten Bäumen und ungesicherten Gerüsten sowie Hochspannungsleitungen gewarnt.

Also: Am Besten alles absagen - heute ist ganz offensichtlich der perfekte Tag, um gemütlich zu sein!