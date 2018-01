Suche nach Verschütteten: Zwei Lawinen-Abgänge in Bayern

Großeinsatz nach zwei Lawinen-Abgängen in Bayern.

In den Landkreisen Rosenheim und Traunstein sind am Sonntag zwei Lawinen abgegangen, bei denen womöglich Personen verschüttet wurden.

Eine Lawine löste sich am Vormittag am Geigelstein bei Grassau im Landkreis Traunstein, eine weitere ging am Brunnstein bei Oberaudorf im Landkreis Rosenheim ab.

Gegenüber der Bild äußerte sich Polizeihauptkommissar und Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, Reimund Schäler:

"Wir müssen davon ausgehen aus, dass Wintersportler von dem Lawinenabgang betroffen sind."

Einsatzkräfte suchten unter erschwerten Bedingungen nach möglicherweise verschütteten Personen, so Reimund Schäler weiter:

"Die Retter der Bergwacht befinden sich derzeit im Aufstieg zu den Unglücksorten. Die Witterungsbedingungen sind schlecht. Wir hoffen, dass nicht noch irgendwo eine weitere Lawine abgeht."

In den Chiemgauer Alpen wurde erhebliche Lawinengefahr mit der Warnstufe 3 von 5 ausgerufen.