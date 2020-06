Süße Grinsebacke: So sah Adele als Kind aus

Heute ist sie Mutter, verkauft Millionen von Platten und bricht mit ihrem aktuellen Album "25" einen Rekord nach dem anderen: Sängerin Adele (27).

Doch auf Facebook gewährte die Musikerin jetzt einen Einblick in die Zeiten, bevor Blitzlichtgewitter, kreischende Fans und volle Konzerthallen zu einem festen Bestandteil ihres Lebens werden sollten.

Anlässlich ihrer neuen Single "When we were young" postete Adele dort passend ein Kinderfoto von sich - und das bewies wieder einmal, dass Lachen einfach ansteckend ist!

Auf dem süßen Schnappschuss ist die Sängerin als kleines Mädchen zu sehen, bis über beide Ohren strahlt sie in die Kamera und gibt dabei den Blick auf ihre beachtliche Zahnlücke frei.