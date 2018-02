Sugababes: Jade Ewen hat sich verlobt

Wundervolle Nachrichten von Ex-"Sugababes"-Star Jade Ewen: Die 30-Jährige hat sich verlobt!

Den Antrag machte ihr ihr Partner, Ex-"The X Factor"-Kandidat Daniel de Bourg, am Valentinstag, wie die Musical-Darstellerin auf Instagram verriet.

Sugababes: Heidi Range hat geheiratet

Jade Ewen und ihr Verlobter lernten sich bei der Arbeit kennen

Glücklich strahlend hält sie ihren Verlobungs-Klunker in die Kamera. Dazu noch der Hashtag "glücklichstes Mädchen auf der Welt" - und alles, was gesagt werden musste war gesagt.

Dabei sind die Sänger noch gar nicht so lange ein Paar. Sie haben sich bei der "Aladdin"-Musicalproduktion in London kennengelernt, in der beide mitspielen. Jade Ewen spielt seit 2015 die Hauptrolle "Prinzessin Jasmin", Daniel seit 2016 Aladdins Vater "Cassim". Da muss die Trauung der beiden ja eine absolute Märchenhochzeit werden...

