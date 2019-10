Sulli: Die K-Pop-Sängerin stirbt mit 25 Jahren!

Sulli (bürgerlicher Name Choi Jin-ri) war in Südkorea ein echter Mega-Star. 2009 wurde sie mit ihrer Band f(x) über Nacht berühmt. Die die 4-köpfige Gruppe gehört zu den bekanntesten in Südkorea. Sogar international feierte sie Erfolge. Im August 2015 verließ Sulli die Band, um sich auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. Jetzt ist sie tot.

Woran starb Popstar Sulli?

Am Montag wurde die 25-Jährige leblos in ihrer Wohnung in Seongnam gefunden. "Ihr Manager hatte sie zu Hause besucht, nachdem er sie seit ihrem letzten Telefonat in der Nacht zuvor nicht mehr erreichen konnte", bestätigte die Polizei. Woran genau Sulli verstarb, ist noch nicht bekannt. Fakt ist: Die Musikerin hatte mit schweren Depressionen zu kämpfen. Angeblich litt sie extrem unter den Hasskommentaren im Netz.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie -Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.