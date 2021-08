Supertalent: Jury-Beben! Lukas Podolski muss schon wieder gehen

Lukas Podolski ist nicht geimpft und erkrankte nun an Corona. Er musste sich daraufhin umgehend in Quarantäne begeben und kann bei den Dreharbeiten nicht mehr dabei sein. "Ich habe Corona und muss leider erstmal in die Quarantäne. Ich habe keine Symptome, mir geht's so wie die letzten Monate und Wochen auch. Was weh tut, ist, dass ich heute nicht da sein kann in meiner Halle und heute beim 'Supertalent', weil ich mich sehr sehr darauf gefreut habe. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und das fällt jetzt erst mal weg. Das ist erst mal bitter, aber das Leben geht weiter", sagt Lukas Podolski laut RTL.