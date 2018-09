Super fit: Nazan Eckes zeigt ihren Hammer-Body

Wow, was für ein Hammer-Body!

Dass mit zwei Kindern und ihrem Job vor den -Kameras immer gut auf Trab gehalten wird, dürften sich die meisten Fans gedacht haben - wie fit die hübsche Zweifachmama allerdings wirklich ist, präsentierte sie jetzt auf !

Auf ihrem Account postete die Moderatorin einen Schnappschuss aus dem sonnigen Sardinien, wo sie mit ihrer Familie momentan Urlaub macht.

Dass dabei nicht nur Faulenzen am Strand auf dem Programm stand, bewies Nazan nicht nur im knappen Sportoutfit, sondern vor allem mit ihrer beeindruckend durchtrainierten Figur!

Nazan Eckes präsentiert sich durchtrainiert

In kurzer Sporthose und bauchfreiem Top steht die 42-Jährige in der Sonne und lächelt glücklich in die Kamera:

"Happy sporty Sunday", kommentiert Nazan das sportliche Foto.

Ihren Fans scheint die RTL-Moderatorin das Wochenende definitiv versüßt zu haben - so überschlagen sich die Follower nur so vor Komplimenten an die Promi-Mama!