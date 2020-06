Supertalent 2017: Noel Lehar macht überraschendes Geständnis

Bohlen räumt ihm jedenfalls gute Chancen ein. Gegenüber "Closer" sagt der Pop-Titan: „Er ist ein Ausnahmetalent, wie David Garrett mit seiner Geige. Ich bin mir sicher, dass man noch was von ihm hören wird.“ Und der Jury-Boss ergänzt mit einem Lob von höchster Stelle: „Ich war in seinem Alter noch nicht so weit.“ Wenngleich Dieter ihn mit seinem Voting ins Finale katapultierte, hat der Musikus eine ganz andere Favoritin: Nazan Eckes. Oha!

Noel bemerkt: „Ich mag die Frauen eben mehr.“ Eine Erklärung, die nicht zuletzt Bohlen mit einem Augenzwinkern akzeptieren wird...