"Supertalent"-Akrobatin Rachel: Ihre Mutter war im Dschungelcamp!

Sie tritt in die RTL-Fußstapfen ihrer Mama! Diese "Supertalent"-Kandidatin hat eine Mutter, die vor einigen Jahren das Dschungelcamp aufmischte!

Heute Abend ist es wieder soweit: Auf geht das "Supertalent" mit einer neuen Folge an den Start!

Unter den ambitionierten Kandidaten ist dieses Mal auch Akrobatin Rachel aus Bremgarten in der Schweiz, die dem Publikum nicht nur aufgrund ihrer gekonnten Luftakrobatik auffallen dürfte...

Wie der Nachname der 19-Jährigen verrät, hat sie eine prominente Mama, die selbst schon im Scheinwerferlicht von RTL ins Schwitzen kam: Dschngelcamp-Star Rebecca Siemoneit-Barum!

Bildunterschrift eingeben Foto: Wenn

Rebecca Siemoneit-Barum drückt ihrer Tochter die Daumen

Die "Lindenstraßen"-Schauspielerin, die 2015 im australischen Dschungel die Promi-Pritsche drücken musste, ist zur Unterstützung ihrer Tochter auch gleich mitangereist - und vor dem Auftritt der 19-Jährigen aufgeregter als die Akrobatin selber:

"Ich war aufgelöst vor Aufregung, ich habe ja auch immer ein bisschen Angst um sie. Sie ist ja Luftakrobatin, da kann immer was passieren, das muss man ja auch ganz klar mal sagen", so der ehemalige -Star gegenüber der Bild.

Das Zeug zum Supertalent bringe ihre Tochter auf jeden Fall mit:

"Ich glaube Rachel ist eine Mischung aus Sportlerin und Schauspielerin in ihrer Darbietung. Das Artistische kommt in jedem Fall von Papas Seite. Und auf der Mama-Seite sind die Leute vom Theater, die Schauspieler, die Sänger. Ich glaube, sie hat einfach die richtigen Gene, um im Showbusiness zu sein", so die Schauspielerin weiter.

Ob Rachel mit ihrer Akrobatik auch die Jury überzeugen kann, können Zuschauer schon heute Abend auf RTL herausfinden...