Dieter Bohlen: Enthüllt! ER soll sein Nachfolger beim Supertalent sein

RTL will seine Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" komplett neu aufstellen. Auch eine neue Jury soll es geben - nach knapp 20 Jahren musste Dieter Bohlen deshalb das Feld räumen. Derzeit befindet sich RTL mit einigen Stars in Verhandlungen. Und womöglich könnte bald ein Mega-Star in der "Supertalent"-Jury sitzen und den Poptitan ersetzen.