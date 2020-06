Supertalent: Lena Gercke & Bruce Darnell an der Stange!

zurücklehnen und die Performances auf sich wirken lassen.

Zumindest Lena Gercke (26) scheint diese eher passive Position dann aber doch manchmal zu langweilen. Denn immer mal wieder wagt sich das Model selbst auf die Bühne, um einem Kandidaten bei seiner Show zu assistieren oder ungewöhnliche Hilfsmittel zu inspizieren.

Selten wurde Lena allerdings so aktiv wie in der heutigen Folge des Supertalents. Denn nachdem die Akrobaten Anna de Carvalho und Saulo Sarmiento Godoy Publikum und Jury mit Kunststücken an einer in der Luft hängenden Pole-Stange verzaubert haben, probiert sich das Model selbst an dem ungewöhnlichen Spotgerät aus.

Und siehe da: Lena macht dabei eine richtig gute Figur auch wenn sie zugeben muss, dass sich das Ganze als ziemlich anstrengend herausstellt. Dem muss kurze Zeit später auch Bruce Darnell (57) zustimmen, der seiner Kollegin nach kurzem Zögern auf die Bühne gefolgt ist und sich gemeinsam mit ihr an einer kleinen Akrobatik-Nummer versucht.

Lena und Bruce gemeinsam an der Stange mit diesem Anblick dürften wohl wirklich die wenigsten Zuschauer gerechnet haben...

