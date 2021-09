Supertalent: Comeback! Lukas Podolski kehrt zurück

RTL setzt bei "Das Supertalent" auf eine komplett neue Jury. Dieter Bohlen wird erstmals in der Show nicht mehr dabei sein. Unter anderem ist Lukas Podolski in der neuen Staffel dabei. Doch während den Dreharbeiten erkrankte der Kicker an Corona - er musste daraufhin in Quarantäne und konnte bei den Aufzeichnungen nicht mehr dabei sein.