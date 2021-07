Supertalent & DSDS: Jury-Beben! Hinter den Kulissen knallt es

Erst enthüllte RTL, dass Lukas Podolski in der Jury von "Das Supertalent" sitzen wird. Etwas später waren auch seine Jury-Kollegen bekannt - demnach sind Michael Michalsky sowie Chantal Janzen dabei. Doch genau das sorgte wohl intern für ziemlich viel Zoff beim Sender! Denn laut der "Bild"-Zeitung gab es intern die Ansage, keine "The Voice"-Gesichter als Juroren zu verpflichten. Der Grund? Das Format sei eine zu große Konkurrenz für die RTL-Shows. Doch Letztere kommt von der niederländischen "The Voice"-Version.