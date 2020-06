Suri Cruise: Im Herbst kommt Ihre erste eigene Modekollektion

Der Mode-Deal, den Mutti Katie für sie unterschrieben hat, ist stolze 1,5 Millionen Euro schwer.

"Das ist ein nettes Hobby für sie und wird sicher nicht ihr Leben in Beschlag nehmen. Die meisten Mädchen träumen davon, ihre eigenen Kleider zu kreieren, das bedeutet für Suri jetzt, dass ihre Zeichnungen real werden", so ein Bekannter der Familie.

Einen Namen hat das Fashion-Label der kleinen Modepuppe auch schon - ganz schlicht "Suri". Das berichtet die britische "Sun".

"Suri ist erst sieben Jahre alt, aber sie ist sehr an Mode interessiert. Sie hat ein schweres Jahr durchgemacht, aber sie hat sich außergewöhnlich gut an ihr neues Leben in New York gewöhnt und hat sich auch in einer normalen Schule eingelebt."

Eine Modekette in New York wird die Modekollektion von Suri Cruise für junge Girls ab Herbst in ihren Läden anbieten.