Susan Sideropoulos: Bittere Klatsche für die Schauspielerin

Reddit this

gehörte einst zu den bekanntesten Serienstars Deutschkands. Mit ihrer Rolle der Verena Koch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", schaffte sie den Durchbruch. Doch die Zeit ist lange vorbei...

Susan Sideropoulos: Krasse Verwandlung! Sie hat jetzt dunkle Haare

Susan Sideropoulos: Die Zuschauer erkennen sie nicht

2011 verließ Susan Sideropoulos die Serie. Das ist jetzt acht Jahre her - offenbar so lange, dass die Blondine bei den Zuschauern in Vergessenheit geraten ist!

Die machte jetzt nämlich tatsächlich in der Show "The Masked Singer" mit. Gestern ließ sie die Verkleidung fallen. und die Zuschauer? Die wussten gar nicht, wer das ist! Bei Twitter wunderte sich jedenfalls so manch einer....

"Ich hoff jetzt mal, dass da noch Leute sind, die man irgendwie kennt, und nicht irgendwas Galapagos oder so. Dann bin ich echt raus...", schreibt ein Zuschauer. Ein anderer meint: "Es ist Susan Sideropoulos oder wie Sie 95% der Deutschen nennen: 'Hä, wer?'"

Ich hoff jetzt mal, dass da noch Leute sind, die man irgendwie kennt, und nicht irgendwas Galapagos oder so.

Dann bin ich echt raus.. #TheMaskedSinger — Christoph Schulz (@Ponybluemchen) 4. Juli 2019

Es ist Susan Sideropoulos oder wie Sie 95% der Deutschen nennen: „Hä, wer?“ #TheMaskedSinger — Patrick Nies (@derderrechthat) 4. Juli 2019

Susan Sideropoulos konnte an den GZSZ-Erfolg nicht mehr anknüpfen

Fakt ist: Die 38-Jährige konnte nach ihrem Ausstieg bei GZSZ nicht mehr an den alten Erfolg anknüpfen. 2015 bekam sie ihre eigene Serie "Mila". Doch die wurde ganz schnell wieder abgesetzt! Doch wahre "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Fans haben die Blondine natürlich nicht vergessen. Und die dürfen sogar auf ein Comeback hoffen....