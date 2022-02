Susan Sideropoulos: "GZSZ"-Comeback! Nach 10 Jahren ist sie zurück

Nach ihrem tragischen Serien-Tod hat Susan, wie so viele Darsteller vor ihr, der Soap-Fluch getroffen. Jeder Aussteiger hat es schwer, in anderen Produktionen Fuß zu fassen – zu sehr werden sie mit ihren "GZSZ"-Charakteren in Verbindung gebracht. Für Casting-Abteilungen der blanke Horror.

Auch bei Susan wollte es mit der Karriere als Schauspielerin nicht mehr so richtig klappen. 2015 spielte sie die Hauptrolle in der Sat.1-Soap "Mila", aber die Quoten waren so mies, dass die Produktion nach nur 75 von geplanten 287 Folgen eingestellt wurde. Nach dieser Pleite ergatterte Susan zwar noch einige Episodenrollen in anderen TV-Formaten, doch der große Wurf war nicht mehr dabei. Dafür hatte Susan genügend Zeit, sich ihren zwei Söhnen Liam (10) und Joel (11) zu widmen. Und sich als Moderatorin oder als Sängerin bei "The Masked Singer" zu versuchen. Zuletzt arbeitete die 40-Jährige als Autorin, brachte im März einen Lebensratgeber auf den Markt.

Jetzt kehrt die gebürtige Hamburgerin zu ihren beruflichen Wurzeln zurück, steht mit ihrem Ex-Kollegen Daniel Fehlow für den neuesten "GZSZ"-Ableger vor der Kamera und sagt: "Es hat sich so richtig richtig angefühlt." Offenbar auch für ihre Fans von damals. Die sind begeistert von ihrem Comeback. Und das muss sich für Susan nach zehn Jahren auch endlich wieder wie ein echter Triumph anfühlen!