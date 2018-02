Susan Sideropoulos: Überraschende Beichte

Seitdem Susan Sideropoulos (37) 2011 bei GZSZ ausgestiegen ist, müssen ihre Fans im täglichen TV auf die 37-Jährige verzichten.

Susan Sideropoulos: "Also der freie Markt da draußen ist nicht einfach"

Zwar hat Susan sich damals bewusst dafür entschieden, beruflich kürzer zu treten und sich erst einmal um ihre beiden Kinder zu kümmern, dennoch war es nach ihrem GZSZ-Ausstieg auch nicht leicht, neue Rollen zu ergattern, wie sie jetzt in einem RTL-Beitrag zugab.

GZSZ: Susan Sideropoulos kommt zurück!

"Also der freie Markt da draußen ist nicht einfach, ganz klar! Das muss man auch erst einmal lernen, wenn es vor allem so viele Jahre so durchgängig bergauf ging", verriet Susan Sideropoulos.

Susan Sideropoulos moderiert eine Hochzeits-Show

Trotzdem ist die Zweifach-Mama glücklich mit ihrem momentanen Leben.

Jetzt startet sie auch in Sachen Karriere wieder voll durch: Bereits seit gestern moderiert Susan die neue Hochzeits-Show "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar" (RTL2, 20:15 Uhr). In vier Folgen begleitet Susan Sideropoulos insgesamt vier Paare innerhalb von 12 Stunden zum Altar. Ein echtes Herzens-Projekt für die 37-Järhige...