Susan Sideropoulos zeigt sich ohne Make-up und mit Brille

Bei Facebook postete die Ex-GZSZ-Beauty ein Selfie, auf dem sie ohne Make-up und mit Brille zu sehen ist. Ein ungewohnter Anblick für die User.

Der Look kommt allerdings nicht bei allen gut an. "Bitte setze die Brille ab!", "Die Brille ist bisssssle Oma like", "Sieht aus wie Lisa Plenske", lauten die Kommentare.

Die meisten finden jedoch, dass Susan auch mit Sehhilfe auf der Nase ziemlich gut aussieht. Ob sie das Teil auch bei "Got to Dance Kids" (ab 4. Dezember bei ProSieben) tragen wird? Dass sie als Jurorin ganz genau hinsehen wird, ist jedenfalls sicher...