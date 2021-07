Susanna Ohlen: RTL-Reporterin erklärt Schlamm-Eklat!

Susanne Ohlen hat sich dazu nun auch selbst zu Wort gemeldet. "Ich habe am Montag im Flutgebiet vor der Schalte für ‚Guten Morgen Deutschland‘ einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Nachdem ich an den vorherigen Tagen bereits privat in der Region geholfen hatte, habe ich mich vor den anderen Hilfskräften an diesem Morgen geschämt, in sauberem Oberteil vor der Kamera zu stehen. Daraufhin habe ich mir, ohne zu überlegen, Schlamm auf meine Kleidung geschmiert", heißt es in einem Statement bei Instagram.

