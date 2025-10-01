Susanna Wellenbrink: „Seit acht Jahren bin ich in einem Albtraum gefangen“
Susanna Wellenbrink packt ihre Sachen, flüchtet ins Ausland. Ein Unbekannter will ihr Leben zerstören …
Susanna Wellenbrink hat große Angst.
© IMAGO / Eventpress
Sie wünscht sich nur eines: endlich Frieden! Schauspielerin Susanna Wellenbrink (50), die einst die kleine Tami in „Die glückliche Familie“ spielte, und ihre Söhne (8 und 10) kriegen kein Auge mehr zu. Denn ein Unbekannter will offenbar ihr Leben zerstören. „Ich bin seit acht Jahren in einem Albtraum gefangen“, sagt sie im exklusiven Interview mit „Das neue Blatt”.
Susanna Wellenbrink lebt in ständiger Angst
Das neue Blatt: Bei Ihnen wurde eingebrochen, Ihr Hund wurde vergiftet, Ihre Familie gemobbt, gestalkt und erpresst. Horror!
Susanna Wellenbrink: Ich will nicht mehr schweigen. Und möchte einfach mein Leben zurückhaben. Ich packe meine Kinder jetzt ein, und wir gehen zurück ins Ausland. Ich muss sie in Sicherheit bringen.
Warum sagen Sie, Sie gehen wieder ins Ausland?
Ich bin 2021 schon mal weg – nach Spanien. Aber nicht, wie alle denken, zu Papa („MelittaMann“ Egon Wellenbrink, d. Red.) nach Mallorca. Ich bin aufs Festland. Und da habe ich mit meinen Jungs einfach einen Neuanfang gewagt.
Sie verstecken sich, weil schreckliche Dinge passieren.
Ja, der Tod von Bips, unserem Hund – da kann ich heute noch nicht drüber sprechen. Es tut zu weh. Er lag mit offener Schnauze in einer Lache. Wie kann jemand nur so etwas tun? Im Ausland hatten wir Ruhe. Wenn ich nach Deutschland komme, dauert es ein paar Wochen – dann geht der Terror los. Hier geht es um schwer kriminelle Sachen: Einbrüche, Diebstahl, Erpressung, Anzeigen, um Mobbing und Stalking.
Was für ein Albtraum...
Ja, das ist ein Albtraum. Wer mit mir befreundet ist und die Zeit miterlebt hat, sagt, da brauchst du kein RTL Zwei mehr. Ich bin die Daily Soap, eine traurige …
