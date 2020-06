Susanne Lothar: Letzter Film wurde ausgezeichnet

Der Film, der unter der Leitung der Regisseurin Hanna Doose von der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin entstand, gewann in der Kategorie "Bester abendfüllender Spielfilm" - er zeigt Lothar in ihrer letzten großen Rolle. Susanne Lothar war im vergangenen Monat aus nicht genannten Gründen verstorben. Die Aktrice folgte ihrem Ehemann Ulrich Mühe, der vor fünf Jahren an Krebs verstarb. Lothar war im Laufe ihrer Karriere in Filmen wie "Funny Games" und dem Oscar-prämierten Werk "Das weiße Band" zu sehen, spielte aber auch jahrelang am Theater. © WENN