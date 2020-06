Sushant Singh Rajput: Der Bollywood-Star stirbt mit 34 Jahren

Trauriger Abschied von Sushant

Wie indische Medien berichten, wurde der Schauspieler am Sonntag leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Scheinbar geht die Polizei von einem Suizid aus. „Es schmerzt uns, euch mitzuteilen, dass Sushant Singh Rajput nicht mehr bei uns ist. Wir bitten seine Fans, sein Leben und seine Arbeit so zu feiern und ihn so in Erinnerung zu behalten, wie sie es bisher getan haben", zitiert die „Hindustian Times“ Sushants Manager.

Auch der indische Premierminister Narendra Modi lässt es sich nicht nehmen, sich zu dem Tod des jungen Mannes zu äußern. „Er war im Fernsehen und in Filmen hervorragend. Sein Aufstieg in die Welt der Unterhaltung hat viele inspiriert und einige seiner Auftritte werden unvergessen bleiben“, schreibt er auf Twitter. Zuletzt war Sushant im Netflix-Film „Drive“ zu sehen.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.

