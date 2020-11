Sushi-Bowl von Janina Uhse: Leckere Poké Bowl zum Selbermachen!

Garnelen ca. 1 Stunde auftauen lassen. Mit ca. 3 EL Teriyakisoße in eine Schüssel geben, mischen und zum Marinieren ca. 30 Minuten kalt stellen.

Avocado halbieren, Kern und Schale entfernen. Avocadohälften in Spalten/ Scheiben schneiden. Mit Limettensaft beträufeln. Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen.

Garnelen gut abtropfen lassen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten und sofort herausnehmen. 2 EL Öl in die heiße Pfanne geben, Garnelen darin unter Wenden ca. 4 Minuten braten. Herausnehmen und warm stellen. 1–2 EL Öl in das heiße Bratöl geben und die Zuckerschoten unter Wenden ca. 3 Minuten braten.