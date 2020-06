Sven Hannawald disst Ex-Freundin Alena Gerber

Sven Hannawald wird für seinen fiesen Seitenhieb gegen Alena Gerber momentan scharf kritisiert. Der disste seine Ex nämlich öffentlich, weil sie ein altes Foto von sich als neu verkaufen wollte - Dachte er zumindest.

Darauf strahlt sie in die Kamera, hält frisch gebackene Plätzchen in der Hand und schreibt „Lasset die Plätzchen-Spiele beginnen“. Doch Hannawald fühlte sich dazu verpflichtet, den vermeintlichen Schwindel des Models auffliegen zu lassen und stelle sie öffentlich bloß.

„Habe ich irgendwas verpasst? Ich dachte, ich hätte die Wohnungsschlüssel vor Jahren zurück bekommen!!! Ich glaube die "Cookies" sind mittlerweile definitiv schlecht . Man kann seine Fans auch mit "aktuellen" Bildern verarschen!!!“, postete der ehemalige Skispringer auf seiner Facebook-Seite und lud dazu noch einen Screenshot des Fotos hoch.

Lustig scheinen seine Fans die Aktion allerdings nicht zu finden. „Ich würde mal sagen, da hängt noch jemand an seiner Ex?! Wer mit seiner Vergangenheit durch ist, macht so etwas nicht“, kritisiert eine Userin. „Schon traurig, wenn man als erwachsener Mann selber nicht merkt, wann man sich und auch noch die eigene Freundin dazu lächerlich macht“.