Sven Ottke: Kurzbiografie

Der 1967 in Berlin-Tempelhof geborene Sven Ottke wuchs nach der frühen Trennung seiner Eltern bei seinen Großeltern auf. Schon in der Schulzeit war das Problemkind häufig in Schlägereien verwickelt, landete jedoch dank eines Freundes schlussendlich beim Box-Training um seine Aggresionen zu bündeln. Nach der Mittleren Reife absolvierte Sven Ottke erst eine Ausbildung zum Stuckateur sowie eine zweite zum Industriekaufmann.

Sven Ottke ist ungeschlagener Box-Weltmeister

Mit jugendlichen 14 Jahren landete Sven Ottke verspätet bei seiner heutigen Paradedisziplin Boxen. Entgegen der Meinung seiner Kritiker sicherte sich der Spätstarter schon nach zwei Jahren beim Spandauer BC 26 Berlin seinen ersten Titel als deutscher Meister. Im Laufe seiner Karriere räumte der Profiboxer in den 80er und 90er Jahren insgesamt elf deutsche Meistertitel ab. Nach seinem ersten Europameistertitel 1992 in Göteborg, holte Sven Ottke 1998 endlich zum großen Schlag aus und sicherte sich seinen ersten Weltmeistertitel. Bis zu seinem Karriereende 2004 glänzte der Berliner mehrfach als Europa- und ungeschlagener Weltmeister auf der internationalen Bühne.

Seit 2017 ist Ex-Profi-Boxer Sven Ottke Dreiffach-Vater

Heute hat der Ex-Box-Profi drei Kinder aus zwei Ehen vorzuweisen. Während Tochter Rebecca und Sohn Marc Steffen bereits 1993 und 2001 in seiner ersten Ehe mit der ehemaligen Olympiaschwimmerin Gabi das Licht der Welt erblicken, bekommen Sven Ottke und seine neue Freundin Monic mit Tochter Emily 2017 weiteren weiblichen Nachwuchs. Nach einem kräftezerrenden Rosenkrieg mit seiner Exfrau ist es heute ruhig geworden um den mehrfachen Box-Champion und heutigen Golf-Trainer.