Sven Wollter: Der Schauspieler ist an den Folgen von Corona gestorben

Am Dienstag starb der schwedische Schauspieler im Kreise seiner Familie. Seine Tochter Stina Wollter macht die traurige News bei Instagram offiziell. "Mit grenzenlosem Kummer gibt die Familie von Sven Wollter hiermit bekannt, dass er heute, am 10. November, direkt an den Folgen von Covid-19 [...] gestorben ist", schreibt sie traurig in ihrem Post. "Er war ein herausragender Mensch mit einer Wärme und Präsenz, die alles durchdrang, was er tat und schuf. Es ist unverständlich, dass er nicht mehr bei uns ist. Die Leere hallt wider."