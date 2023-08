Sylvana Wollny: Angst & Nervosität! Jetzt wird alles anders

Sichtlich emotional berichtet Sylvana Wollny, was sich gerade hinter den Kulissen bei ihrer Familie abspielt. Vor wenigen Tagen kehrte die Wollny-Tochter gemeinsam mit ihren zwei Kindern und Langzeitfreund Florian Köster aus dem Türkei-Urlaub zurück. Nun stehen große Veränderungen für die vierköpfige Familie an! Denn wie Sylvana Wollny berichtet, hatte ihre "große Prinzessin" Celina-Sophie ihren ersten Schultag an der weiterführenden Schule.

Auf Instagram erzählt der TV-Star ihren Followern von Celinas erstem Tag in der fünften Klasse: "Es war alles auch sehr, sehr aufregend für uns. Aber auch vor allem für die Maus. Sie war sehr nervös gestern Morgen, aber hat das offen und ehrlich mit uns kommuniziert. Das fand ich sehr gut. So konnten wir ihr ein bisschen die Angst und die Nervosität nehmen." Das hat Sylvana Wollny sichtlich stolz gemacht. Weiter erzählt sie auf der Social-Media-Plattform: "Wir haben sie dann bis zum Schultor begleitet und ab da musste sie dann alleine gehen. Das hat sie aber sehr gut gemacht, muss ich sagen." Eine große Veränderung, an die sich Celina Wollny erstmal gewöhnen muss, wie Mama Sylvana erzählt: "Heute fiel es ihr dann schon leichter zur Schule zu gehen."

Auch für Tochter Anastasia begann der normale Alltag wieder: "Und unsere kleine Prinzessin hatte ja gestern nach sechs Wochen Ferien wieder den ersten Tag Kindergarten. Und so schnell, wie die weg war, konnte ich gar nicht gucken. Also, das war definitiv ganz anders als bei Celina." So unterschiedlich können Kinder sein...