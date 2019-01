Sylvana Wollny: Baby-Hammer! Ist sie wieder schwanger?

ist schon stolze Mama der kleinen Celina. Kommt jetzt auch Baby Nr. 2?

Sylvana Wollny: Ist sie wieder schwanger?

Es ist Mama , die die süße Vermutung als erstes hat! Und ausgerechnet Calanthas Schwangerschaft ist schuld daran.

Sarafina Wollny: Sie hat ihren Baby-Traum aufgegeben

Im Dezember ist die 18-Jährige Mama geworden. Doch bevor ihre kleine Tochter Cataleya geboren wurde, mussten noch viele Sachen besorgt werden. Da Sylvana ja selber ein Kind hat, dachte sich Silvia, sie könne ihrer Schwester ja unter die Arme greifen. Doch die sträubte sich! "Hätte ich nicht so gerne, meine Sachen abzugeben", so die 27-Jährige abweisend.

Die Elffach-Mama ist mehr als überrascht. "Ich bin jetzt schon ein bisschen verwundert, von Sylvanas Aussage. Sie hat so schnell verneint. Hat sie mir vielleicht noch nichts erzählt, oder kriegt Sylvana jetzt auch Nachwuchs? Braucht sie es selber? Ich weiß es nicht", wundert sie sich.

Silvia Wollny klärt auf

So stehen lassen, will es der -Star aber auch nicht. Sie sucht das Gespräch mit ihrem Kind. "Das sind Erinnerungen für mich, von Celina und die möchte ich natürlich an meine Kinder weitergeben. Wenn ich dann irgendwann noch ein Kind habe, dass das dann in Celinas Babywiege liegt oder Strampler", so Sylvana offen. Schwanger ist sie also offenbar nicht. Aber ein zweites Baby ist definitiv in Planung...